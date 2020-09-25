Рамсес III — последний великий правитель Древнего Египта

25.09.2020, 18:50, Разное

Новое Царство: правление Рамсеса III

В начале XII века до н. э. к власти в Египте пришла XX династия фараонов. Обстоятельства воцарения ее основателя Сетнахта не ясны. На стеле на острове Элефантина по приказу фараона было выбито, что он изгнал из страны мятежников, которые бежали, бросив украденные золото, серебро и медь, на которые они хотели нанять подкрепления в Азии.

Большой папирус Харриса, созданный при Рамсесе IV, тоже описывает смутное время беззакония и хаоса. К власти пришел некий сириец, и его приближенные грабили страну. Почитание богов пришло в упадок. Наконец, боги выбрали следующим правителем Сетнахта, который восстановил порядок.

Рамсес III. (Wikimedia.Commons)

Сетнахт скоро умер, и около 1184 года до н. э. трон унаследовал его сын Рамсес. Хотя Египет пережил уже период смуты, новому фараону пришлось повоевать еще. В 5-й год правления он сражался с ливийцами, которые, воспользовавшись неурядицами в Египте, заселили земли в западной дельте Нила.

В надписях Рамсеса есть упоминания, что ливийцы просили фараона назначить им правителя. Скорее всего, просьба исходила от недовольных новым вождем. Рамсес выбрал в качестве ливийского правителя мальчика, вероятно, из правящей семьи. Ливийцы не приняли кандидата Рамсеса, и это привело к войне, в которой победа осталась за фараоном.

В 11-м году правления Рамсеса несколько ливийских племен, главным среди которых было Мешвеш во главе с вождем Машаром, вновь вторглись на египетские земли Вторжение вновь было остановлено Рамсесом.

С ливийскими племенами сражались почти все предшественники нового правителя — Сети I, Рамсес II, Мернептах, одержавший победу в Саисской битве. Но уже в текстах Мернептаха говорилось, что скудость земель толкала западных соседей вторгаться в Египет. Рамсес III построил на границах с ливийцами новые крепости, в частности, прикрывавшие земли Верхнего Египта, куда могли вторгнуться пошедшие на юг ливийцы.

Рамсес III отразил два крупных вторжения. Но войны продолжались и в конце его правления, и при его наследниках.

В стране на Ниле по приказу Рамсеса строили монументальные храмы. Величайший из них — Мединет-Абу, погребальный храм фараона. Его строительство началось, когда Рамсес взошел на трон, и завершилось к 12 году его правления. Наружные стены храма украсили изображения битв правителя с народами моря и ливийцами.

Мединет-Абу. (Wikimedia.Commons)

Сын Сетнахта пытался подражать великому фараону Рамсесу II. Его царские имена почти полностью повторяли имена славного предшественника. Своих детей Рамсес III также назвал в честь детей Рамсеса II. Храм напоминал Рамессеум Рамсеса II.

Борясь с последствиями периода смут, фараон реорганизовывал храмы своей страны. Папирус Харриса сохранил сведения о пожертвованиях земли Рамсесом главным храмам Египта — в Фивах, Гелиополе и Мемфисе. Он дарил земельные владения и малым храмам. К концу его царствования около трети обрабатываемой земли принадлежала храмам. А три четверти храмовой земли — святилищу Амона в Фивах.

Битва Рамсеса III с народами моря. (Wikimedia.Commons)

Народы моря: отражение вторжения

Самой серьезной проблемой правления Рамсеса было вторжение народов моря. Большая война против них произошла в 8-й год его правления. Разные группы народов моря были известны египтянам со времен Амарнской эпохи. Иногда они служили египетским фараонам, иногда были врагами. Ранее они уже вторгались в Египет во времена Мернептаха.

Войска вторжения опустошили часть Малой Азии и Леванта, захватили Кипр и подступали к Египту. В 8-й год правления Рамсеса чужеземцы напали на Египет с суши и с моря. Готовясь к отражению нападения, Рамсес разместил сильный гарнизон в Палестине и усилил крепости в устье Нила. Вероятно, сухопутное вторжение было отбито уже в Палестине. Высадившиеся в Дельте захватчики также не смогли продвинуться далеко.

Фараон писал, что победил во всех битвах. Захваченные в плен враги были помещены в крепости. Оторванные от основной массы захватчиков они усилили гарнизоны Египта.

Тем не менее группам народов моря удалось укрепиться в Палестине и ослабить позиции фараонов за пределами Египта. Из-за захвата части прибрежных портов сократилась торговля Египта. После Рамсеса III народы моря вытеснили египетские гарнизоны из большей части Палестины.

Дейр-эль-Медина и первая забастовка в истории

Недалека от Долины царей располагалось поселение, в котором жили рабочие, трудившиеся над гробницами фараонов. Они добывали в карьерах камни, затем вырезали и украшали стены будущей гробницы. Среди них были работавшие в карьере рабочие, каменщики, скульпторы и художники.

Рабочие были разделены на две группы — левую и правую, во главе которых был свой лидер. Еще одним начальником был «писец гробницы», и эти три человека отвечали за ход работ. Во времена XX династии к ним добавился еще главный художник.

В 28-м году правления Рамсеса рабочие занимались строительством гробницы одного из царевичей. Командир воинов-меджаев предупредил начальников над рабочими, что «враг спустился». Это могло означать набег ливийцев, и рабочие укрылись в своем поселении.

В том же году появились записи о перебоях с поставками продовольствия. Это было вызвано тем, что поднялись цены на зерно. Правительство не смогло оплачивать ежемесячные пайки рабочим, трудящимся в Дейр-эль-Медине.

Занимавший в тот момент должность писца Аммонахте, судя по отчету, пытался что-то сделать, чтобы обеспечить рабочих пайками. Кроме того, он отговаривал их от выступления против власти.

В свою очередь, в среде рабочих зрело недовольство. Они обращались к чиновникам, чтобы те передали их обращения фараону или визирю, в ведомстве которого были строительные работы. Рабочие обращались расположенные недалеко храмы — Мединет-Абу, Тутмоса III, Сети I и Рамсеса II.

Однажды один из жрецов отказался выдать им еду из запасов, но отправился в Луксор к верховному жрецу и правителю города, которые могли помочь решить проблему. После продолжительной забастовки работники получили свои пайки. Перебои с поставками продовольствия продолжались и после Рамсеса III.

Мумия Рамсеса III. (Wikimedia.Commons)

Заговор в гареме

Неудачи во внутренней политике могли быть одной из причин заговора против фараона. В нем участвовали несколько писцов, чиновников, служащих гарема, несколько младших жен. Главой заговора была жена Рамсеса Тия. Всего Туринский папирус упоминает более 20 заговорщиков.

Тия хотела, чтобы трон получил ее сын Пентаур, а не официальный наследник. Заговорщики пытались действовать традиционной магией — в гареме были найдены таблички с заклинаниями и восковые фигурки.

Доподлинно неизвестно, чем закончился заговор. Предположительно, фараон был отравлен, но не умер сразу. Современные исследования мумии показали, что Рамсесу перерезали горло.

Даже если заговорщики действительно умертвили фараона, они не смогли привести к власти своего претендента. Власть взял в руки сын Рамсеса Рамсес IV. Большинство заговорщиков были казнены, судьба Тии осталась неизвестной. Сам Пентаур, судя по обнаруженной мумии, был казнен и похоронен обернутым в козлиную шкуру.

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Рамсес умер или был убит около 1153 года до н. э. Его преемники 80 лет правили Египтом, и все они носили имя Рамсес. После пресечения династии закончилась эпоха Нового Царства.