Основатель музея Ар Деко Мкртич Окроян поделился информацией об уникальной коллекции

25.09.2020, 18:45, Новости дня

В скором времени история существования стиля ар-деко преодолеет юбилейную отметку, составляющую 100 лет. Стоит отметить, что вековой рубеж в данном случае никоим образом не означает закостенелость стиля с точки зрения его привлекательности, о чем наглядно свидетельствует интерес к нему, проявляемый со стороны публики. Отдельное внимание следует обратить на тот факт, что одна из крупнейших коллекций образцов знаменитого культурного течения находится в РФ и представлена в первом мире музее Ар Деко на Лужнецкой набережной.

Создателем указанного музея, уникальность которого не вызывает никаких сомнений и не навевает течение мыслей на скептические настроения, является предприниматель и меценат, генеральный конструктор АМНТК «Союз», президент группы компаний «Аури» Мкртич Окроян. Господин Окроян обладает крупнейшей частной коллекцией скульптур, декоративных панно и предметов интерьера эпохи ар-деко. В интервью «МК» он рассказал о наиболее ярких экспонатах, а также поделился своими соображения о влиянии русских деятелей искусства на общеевропейский творческий дискурс, упомянув и о идейно-тематической базе, определяющей философскую концепцию ар-деко.

Говоря о функционировании музея, господин Окроян отметил, что, по его мнению, самое главное достижение данного учреждения культуры заключается в том, что оно содержит коллекцию произведений искусства, представляющих собой своего рода практическую иллюстрацию тесной связи русской культуры начала прошлого века и европейского ар-деко. Также основатель музея обратил внимание на то, что европейские специалисты факт наличия упомянутой связи в большинстве своем отрицают, но это никоим образом не отменяет то, что многие скульптуры зарубежных авторов содержат в себе признаки творческого подхода русских художников: Бакста, Попова, Кандинского. Посетители музея, по словам господина Окрояна, знакомясь с экспозицией, могут увидеть явное переплетение русской и европейских культур.

Кроме того, владелец музея отметил, что до двадцатого века европейское искусство имело преимущественно государственническую направленность в том смысле, что оно было тесно связано либо с описанием быта, в том числе и в его торжественно-героических проявлениях, правящих групп, либо же с созданием своего рода величественного интерьера существования этих самых групп. В РФ процесс развития искусства, по словам Мкртича Окрояна, имел нескольку иную социальную направленность, отражая бытийную картину не только царских залов. Примером тому являются работы Петрова-Водкина и Репина. Также господин Окроян считает неоправданными европейский пафос и некую надменность в отношении русского искусства, поскольку влияние последнего на творения культуры Европы является очевидным.

Мкртич Окроян и его супруга подготовили две большие книги об ар-деко, и английские авторы, которые занимались написание вступительной речи к данным работам, согласились с тем, что в данном случае фундаментальным подспорьем стала именно русская культура. Признанным на мировом уровне фактом является то, что Кандинский основал абстракционизм, аналогичное значение в деле формирования и окончательного утверждения ар-деко в качестве стиля имели российские художники и деятели искусства, период активности которых выпал на начало прошлого века.

Пять лет назад музей Ар Деко был удостоен включения в Международный совет музеев при ЮНЕСКО (ICOM). Подавляющее большинство скульптур в стиле ар-деко, которые существуют в мире, находится в коллекции данного музея, собранной в нескольких странах, причем речь идет не только о европейских государствах. Различными путями в музее оказались произведения с разных уголков планеты. Началось всё в 2004 году. Тогда посещение одного из магазинов Санкт-Петербурга обернулось для господина Окрояна приобретением интереснейшей работы Дмитрия Чипаруса под названием «Девочка с попугаем», которая представляет собой двухметровую бронзовую скульптуру в стиле ар-деко. Её уникальность заключается в отсутствии аналогов. Некоторые произведения были куплены владельцем музея в ходе аукционных торгов. Например, «Тройка русских танцовщиц» стала частью экспозиции после удара молотка на аукционе Christie’s, проходившем в Париже.

В коллекции представлены экспонаты, которые существуют в единственном экземпляре. Кроме того, есть работы, которые в свое время были в домах Шанеля. В состав коллекции входят не только скульптуры. Также представлена мебель, которая служит не только для размещения тела в том или ином положение, но и представляет собой художественную ценность как произведение искусства. Помимо этого, имеются металлические изделия, созданные также с прицелом на творческое осмысление объектов действительности. Один из ведущих авторов этого направления – Эдгар Брандт.

По словам господина Окрояна, интерес к ар-деко начал возрождаться в 1960-х после своего рода временного забытья стиля в послевоенный период, а непосредственно концептуальная программа сформировалась уже в 1980-х. Идеологический фундамент заложил английский искусствовед с русскими корнями Виктор Арвейс, который выпустил монографию по этому стилевому течению. В девятнадцатом веке скульптура представляла собой собирательный образ, создававшийся по принципу обобщающей символики, в ар-деко же доминирует конкретизация изображаемого объекта. С учетом вышесказанного, абсолютно закономерным является то, что в начале двадцатого века во Франции имели место церковные гонения в отношении художников, детализировавших образ человека, что религиозная догматика называет деянием греховного характера. Скульптура ар-деко изображает характер личности, лицо, образ. Такие объекты могли иметь в домах только люди с высоким уровнем финансового достатка. В определенный момент наличие подобных работ стало своего рода демонстрацией социальной принадлежности.

Повторение скульптуры ар-деко, по словам господина Окрояна, называют не копией, а подделкой. Дело в том, что точность передачи конкретного лица другим автором не может быть абсолютной. Произведения живописи являются либо частью музейной коллекции, либо же находятся в собственности ценителей искусства. Отличие предметов ар-деко в данном случае заключается в том, что они могут быть в домах простых людей, которые не являются высокопоставленными лицами, а их жилища не представляют собой хранилище разного рода экспонатов.

Стоит отметить, что ар-деко породил новые культуры. Около 80 лет назад на базе этого направления возник неоклассицизм, также было оказано значительное влияние на формирование основных постулатов нонконформизма.

В музее имеется только часть экспонатов. Также есть проекты, связанные с реставрацией мебели 1920–1930-х годов во Франции, – это первые экземпляры современной мебели с точки зрения производственного подхода и функционального предназначения.