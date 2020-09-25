Ford презентовала «заряженную» версию кроссовера Puma ST

25.09.2020, 18:45, Новости дня

Американский бренд Ford официально продемонстрировал усовершенствованную версию паркетника Puma ST.

С учетом полученных обновлений стоимость транспортного средства увеличилась до 40,7 тысячи евро. Известно, что теперь под капотом кроссовера установлен 1,5-литровый бензиновый двигатель с мощностью 200 л.с. Паркетник Puma ST получил 6-ступенчатую механическую трансмиссию. С такими параметрами разгон до 100 км в час достигается за 6,7 секунды, а предельная скорость модели составила 220 км в час.

Известно, что производителем предложены более дорогие материалы отделки, а также спортивные кресла Recaro. Измнения также коснулись дизайна рулевого колеса, а также рычага КПП. Более точные подробности о кроссовере будут озвучены ближе к началу продаж автомобиля.