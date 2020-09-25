 

Компания Nissan запустила в серийное производство кроссовер Rogue

25.09.2020, 18:45, Новости дня

Японский автогигант Nissan приступил к серийному выпуску обновленного паркетника Nissan Rogue.

Напомним, производство модели налажено на американском заводе в штате Теннеси. Для производства новой модели применили дополнительные автоматические роботы, которые существенно сокращают вероятность ошибок при сборке. Официальная премьера кроссовера Rogue прошла в начале лета, когда и показали модернизированную внешность, а также применение множество ассистентов для удобства и безопасности.

На данный момент указывается, что новый паркетник получил 2,5-литровый бензиновый агрегат, который выдает 186 л.с. мощности. Более того, кроссовер Rogue имеет систему полного привода. Автомобиль появится в продаже на рынке США к осени, однако к следующему году стартуют продажи и в остальных странах.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.08 / Встреча советников глав государств “Нормандской четверки” отменена – СМИ

10.07 / Трамп поддержал решение Канье Уэста баллотироваться в президенты США

21.08 / СМИ показали бардак при обыске в квартире депутата Мосгордумы Шереметьева

05.08 / «Это была какая-то бомба»: Трамп прокомментировал взрыв в Бейруте

11.08 / Литва предложила убежище белорусским оппозиционерам

30.07 / Экономика: Пророчества краха доллара получили новое обоснование

07.07 / Обыски в домах крымских татар. Украинская полиция начала уголовное производство, представительство президента осудило действия российских силовиков

22.07 / В мире: Скандал с С-400 подпортил репутацию США на мировом рынке вооружений

28.06 / Во Франции задержали подозреваемых в краже рисунка Бэнкси – Reuters

04.08 / Захватчику заложников в банке Киева предъявлено обвинение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска