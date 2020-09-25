Компания Nissan запустила в серийное производство кроссовер Rogue

25.09.2020, 18:45, Новости дня

Японский автогигант Nissan приступил к серийному выпуску обновленного паркетника Nissan Rogue.

Напомним, производство модели налажено на американском заводе в штате Теннеси. Для производства новой модели применили дополнительные автоматические роботы, которые существенно сокращают вероятность ошибок при сборке. Официальная премьера кроссовера Rogue прошла в начале лета, когда и показали модернизированную внешность, а также применение множество ассистентов для удобства и безопасности.

На данный момент указывается, что новый паркетник получил 2,5-литровый бензиновый агрегат, который выдает 186 л.с. мощности. Более того, кроссовер Rogue имеет систему полного привода. Автомобиль появится в продаже на рынке США к осени, однако к следующему году стартуют продажи и в остальных странах.