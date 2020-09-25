 

В Amazon разработали автономную летающую видеокамеру

25.09.2020, 18:45, Новости дня

Инженеры из компании Ring, принадлежащей гиганту интернет-торговли Amazon, создали уникальный дрон с видеокамерой, который можно использовать внутри помещений.

По информации разработчика, новый беспилотный аппарат Amazon, можно отправить на «патрулирования» не только крупных промышленных зданий, но и обычных квартир или особняков, внутреннее пространство которых весьма ограничено.

При помощи видеокамеры, прикрепленной к дрону, хозяин дома может в любой момент увидеть, что происходит в любой из его комнат. Главной проблемой было обеспечить безаварийную работу аппарата, так как простора для маневра у него всегда очень мало. Также дрон автоматически возвращается на зарядную станцию, когда у него садится батарея. Стоимость устройства – всего 250 долларов.



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