В Amazon разработали автономную летающую видеокамеру

25.09.2020, 18:45, Новости дня

Инженеры из компании Ring, принадлежащей гиганту интернет-торговли Amazon, создали уникальный дрон с видеокамерой, который можно использовать внутри помещений.

По информации разработчика, новый беспилотный аппарат Amazon, можно отправить на «патрулирования» не только крупных промышленных зданий, но и обычных квартир или особняков, внутреннее пространство которых весьма ограничено.

При помощи видеокамеры, прикрепленной к дрону, хозяин дома может в любой момент увидеть, что происходит в любой из его комнат. Главной проблемой было обеспечить безаварийную работу аппарата, так как простора для маневра у него всегда очень мало. Также дрон автоматически возвращается на зарядную станцию, когда у него садится батарея. Стоимость устройства – всего 250 долларов.