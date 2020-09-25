 

Звезда “Сплетницы” Джессика Зор ждет ребенка

25.09.2020, 18:40, Разное

Все-таки у прошедшего периода самоизоляции есть и положительный момент в виде бейби-бума. Знаменитости одна за другой объявляют поклонникам и СМИ радостные новости: например, только за сегодня о беременности рассказали Мэнди Мур, принцесса Евгения и… звезда сериала “Сплетница” Джессика Зор. Несколько часов назад она опубликовала в соцсетях фотографию с округлившимися формами и подписала ее: “Наполнена радостью”. 

На снимке запечатлен и отец будущего малыша – бойфренд Джессики, профессиональный хоккеист Брэд Ричардсон. Подробности романа пары неизвестны. Впервые на странице актрисы в Instagram спортсмен появился в марте прошлого года, когда таким образом ей пришлось опровергнуть отношения с Джейми Фоксом. Тогда инсайдеры говорили, что пара вместе несколько месяцев. За некоторое время до этого Брэд пережил развод с Лорен Хант, с которой они воспитывают дочь. Джессика ранее встречалась с игроком в американский футбол Скотти МакНайтом: впервые они были замечены в 2015-м, а расстались в июне 2018-го.



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