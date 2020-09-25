Мнение: О распилах в Крыму

25.09.2020, 18:20, Разное

Это вот настолько прекрасно, насколько и ожидаемо. А кто-то думал, что может быть иначе?

Счётная палата проверила исполнение госпрограммы развития Крыма и Севастополя в 2019 году и… пришла в уныние. Оказывается – вот сюрприз! – крымские чиновники совсем не такие патриоты, когда дело касается денег.

Эффективность госпрограммы развития Крыма, на которую государство заложило в прошлом году 127 млрд руб., оказалась настолько низкой, что «не подлежит оценке». Об этом говорится в заключении Счётной палаты по итогам проверки расходования средств федерального бюджета-2019.

Потратив 72% денег, чиновники провалили 75% плановых показателей, а по каждому пятому фактические результаты вообще не были представлены. Из запланированных на год объектов введено меньше половины (47,6%), а по отдельным проектам зафиксировано отставания в разы и в десятки раз, выяснили аудиторы. В частности, из 95,44 км анонсированных систем водоснабжения фактически заработали только 1,56 км. В детсадах и школах планировалось создать 16 тысяч новых мест, но по факту появилось только 7 тыс.

В рамках федеральной целевой программы (ФЦП) развития Крыма и Севастополя из 24 целевых показателей плановые значения достигнуты только по двум. Это «пропускная способность каналов связи», обеспечивающих подключение Крыма к общероссийским сетям, и «доля одновременного охвата радиоконтролем космических аппаратов на геостационарной орбите, в том числе иностранных космических аппаратов». Очень важные вещи, да.

Короче, целевые показатели провалены, но #деньги – освоены. Попали в хорошие руки. Давайте, в общем, ещё!

И ведь дадут. В июле 2020 года заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин, находившийся с рабочей поездкой в Крыму, сообщил, что #Крым и Севастополь дополнительно получат 300 млрд руб. по ФЦП. Сама программа продлена до 2024 года.

Удивлены?