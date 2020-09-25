Латвия и Эстония расширили санкционный список по Белоруссии

25.09.2020, 18:08, Новости дня

МИД Латвии обнародовал расширенный санкционный список по Белоруссии, включив в него еще 101 должностное лицо. МИД Эстонии добавил в санкционный список 98 белорусских чиновников.

В заявлении ведомства указывается, что Минск не изменил своего отношения к мирным протестам, «демонстрации продолжают дискредитироваться, непропорционально применяется сила, усиливается блокировка сайтов независимых СМИ, возбуждаются уголовные дела и изымаются носители данных», передает ТАСС.

В связи с этим в расширенный санкционный список вошли представители администрации президента Белоруссии, министерства внутренних дел и подведомственных учреждений, министерства связи и информатизации, Центральной избирательной комиссии и других ведомств.

Также в МИД Эстонии сообщили, что в санкционный список добавили «еще 98 белорусских чиновников», передает РИА «Новости».

Указывается, что эти лица якобы играли центральную роль в фальсификации выборов в Белоруссии и использовании насилия против мирных акций протеста.

В отношении них вводится запрет на въезд в Эстонию на срок с 25 сентября 2020 года до 30 августа 2025 года, добавляет издание Postimees.

Ранее в Минске прошли акции протеста в связи с прошедшей инаугурацией белорусского лидера Александра Лукашенко. Силовики применили водометы для разгона участников акций. Несколько десятков человек задержали.

При этом в ходе протестной акции в Минске пострадали несколько сотрудников ОМОН. Было заведено 280 административных дел об участии детей в несанкционированных акциях.

Вместе с тем жители Минска начали жаловаться на митингующих.