Эксперт: Западные IT-гиганты надо обязать работать в российском правовом поле

25.09.2020, 18:08, Новости дня

«Facebook по-хамски ведет себя в отношении россиян. Потому нам нужно в максимально оперативные сроки принять закон, обязывающий западные IT-компании работать в российском правовом поле», – сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Александр Малькевич. Так он прокомментировал очередную серию блокировок российских аккаунтов в Facebook, после чего посольство РФ в США обвинило соцсеть в цензуре.

«Никакой реакции со стороны IT-гиганта в ответ на заявления наших дипломатов мы не можем ожидать, потому что его отношение к нам наплевательское и хамское. В лучшем случае нас удостоят формального сообщения о том, что удаленными аккаунтами были нарушены правила сообщества. Либо наше обращение просто проигнорируют. Так будет продолжаться до тех пор, пока в РФ не будут открыты представительства западных IT-компаний», – убежден первый замглавы комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александр Малькевич.

Он напомнил о том, что российские аккаунты удаляются и в Facebook, и в YouTube, и в Twitter. «Они занимаются плановой зачисткой и цензурой. В Twitter недавно заблокировали аккаунт международного дискуссионного клуба «Валдай». Это уважаемая организация. За что их блокировать? Ответа нет. Но, как мне кажется, их заблокировали из-за того, что «Валдай» дает слишком серьезный экспертный анализ тех проблем, что есть в Соединенных Штатах», – отметил эксперт.

По словам собеседника, РФ в такой ситуации нужно отвечать на законодательном уровне и в максимально оперативные сроки принять закон, обязывающий западные IT-компании открыть свои представительства на территории России. «Они должны работать в российском правовом поле, платить налоги и уважать права наших пользователей», – подчеркнул эксперт.

«Кроме того, представительства должны взаимодействовать со всеми органами власти по вопросам защиты прав российских пользователей. При этом возглавлять такие представительства должны граждане РФ. И поскольку защита цифровых прав россиян прописана в Конституции, это требование обязательно к выполнению», – заключил Малькевич.

Ранее посольство РФ в США обвинило компанию Facebook в цензуре в связи с закрытием ряда аккаунтов, сообщает РИА Новости. Дипломаты перечислили тематику удаленных аккаунтов, включавшую протесты и выборы в Белоруссии, политику РФ и Украины, отношения РФ и НАТО, отношения РФ с соседними странами, а также критику внешней политики США.

«Напрашивается вывод, что на перечисленные темы рассуждать пользователям из РФ нежелательно… Это цензура», – отмечает посольство РФ.

В четверг Facebook объявил о блокировке трех сетей аккаунтов из РФ в связи с нарушением ее «политики в отношении иностранного или правительственного вмешательства».

В первую сеть входили 214 аккаунтов пользователей, 35 публичных страниц и 18 групп, а также 34 аккаунта в Instagram. Предположительно, их деятельность была направлена на Турцию, Японию, Армению, Грузию, Белоруссию и Молдавию, а также отчасти на США и Великобританию.

Facebook утверждает, что через эти страницы распространялись «ложные данные» о ситуации в Сирии и на Украине.

Вторая сеть включала пять аккаунтов, одну публичную страницу и одну группу, а также аккаунт в Instagram. Якобы «ложные данные» распространялись на территории Турции, стран ЕС и США.

Третья сеть включала 23 аккаунта, шесть публичных страниц, а также восемь Instagram-аккаунтов. Она якобы использовалась для распространения сведений о положении дел в Белоруссии и на Украине.