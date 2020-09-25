 

Собранные на ЗАЗ Lada начали продаваться на Украине

25.09.2020, 17:48, Новости дня

Российские автомобили Lada, собранные на «Запорожском автозаводе» (ЗАЗ), начали продаваться на Украине, сообщили украинские СМИ со ссылкой на сообщение производителя.

Производитель опубликовал прайс-лист на продукцию, в ней большая часть машин отмечена, как произведенная на ЗАЗе, пишет «Обозреватель». Эти машины выпустили в 2019 и 2020 году.

Согласно этим данным, на Украине собирают Lada Granta, Lada XRAY, Lada Largus, Lada Vesta Sedan и SW Cross.

Самая дешевая украинская Lada – это Granta, она продается за 216 тыс. гривен (599 тыс. рублей). Самый дорогой автомобиль – Lada XRay, он продается за 315 тыс. гривен (больше 837 тыс. рублей).

Ранее в сентябре сообщалось, что ЗАЗ наладил серийное производство купе-кроссоверов Renault Arkana из российских машинокомплектов.



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