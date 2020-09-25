У первого излечившегося от ВИЧ пациента обнаружили рак

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25.09.2020, 17:48, Новости дня

Первый в истории излечившийся от ВИЧ человек Тимоти Браун оказался болен раком в терминальной стадии, об этом он сам рассказал в СМИ.

Американец Тимоти Браун считается первым человеком, сумевшим победить ВИЧ-инфекцию, диагноз ему поставили еще в 1995 году, он излечился от вируса в 2007 году после трансплантации.

При этом вместе с ВИЧ ему пытались вылечить и лейкемию, передает The Independent.

Браун в интервью Associated Press сообщил, что у него произошел рецидив рака, который был у него ранее. Он пояснил, что лейкемия вернулась к нему еще в 2019 году, в этом году она стала широко распространяться по организму.

После пересадки ВИЧ в его организме больше не проявлял себя, медики полагали, что американец излечился от этого заболевания. Однако лейкемия у него все же осталась.

В августе сообщалось, что женщина, которой в 1992 году был поставлен диагноз ВИЧ, вероятно, смогла вылечиться без приема лекарств и трансплантации костного мозга. Врачи утверждают, что организм 66-летней Лорин Уилленберг борется с инфекцией естественным путем.

В марте врачи сообщали о втором в истории случае полного излечения от ВИЧ-инфекции. У пациента из Лондона на тот момент в течение 30 месяцев наблюдалась ремиссия.



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