Власти Москвы порекомендовали беременным соблюдать режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса

25.09.2020, 17:43, Разное

Появилась новая важная информация о мерах предосторожности, которые российским гражданам необходимо соблюдать в связи с пандемией COVID-19. Так, стало известно, что беременные женщины включены в перечень людей, которым необходимо придерживаться режима самоизоляции.

Напомним, что эксперты не исключают, что осенью в России наступит вторая волна коронавируса. При этом радикальные ограничительные меры вводить не планируется.