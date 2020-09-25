 

Власти Москвы порекомендовали беременным соблюдать режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса

25.09.2020, 17:43, Разное

Появилась новая важная информация о мерах предосторожности, которые российским гражданам необходимо соблюдать в связи с пандемией COVID-19. Так, стало известно, что беременные женщины включены в перечень людей, которым необходимо придерживаться режима самоизоляции.

Напомним, что эксперты не исключают, что осенью в России наступит вторая волна коронавируса. При этом радикальные ограничительные меры вводить не планируется.



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