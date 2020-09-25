Личное: “Отношения дома напряженные”

25.09.2020, 17:35, Разное

Очень много писем про проблемы с родителями.

По одной примерно схеме все письма. Сначала долго и скрупулезно перечисляются обидушки детские и весь тот ущерб, которые родители нанесли, а в конце вдруг выясняется, что родитель заболел и нуждается в помощи. Становится понятно, для чего вытряхивалось грязное белье. Чтобы выпросить моральное право не помогать.

Письма, которые у меня тошноту вызывают, я обычно не публикую. Хоть я и согласна копаться в мусоре, но хотя бы не в грязи. А вот такое крохоборство по отношению к родителям – это именно грязь. Не хотите помогать, не помогайте, пока с вас по суду алименты не взыскали, но не оправдывайтесь хотя бы так низко, не суетитесь.

Вот в этом письме обидушки прямо не перечисляются, но суть в том же самом. Автор старается отводить фокус с единственной проблемы, работать с которой – в собственных границах, смещать свой локус контроля вовне, обвиняя родителей.

С таким локусом вы всю жизнь в яме просидите.

lubchik13

Здравствуйте уважаемая Эволюция

Читаю ваш блог три года, так же два раза прочла книгу.

Буду благодарна за разбор.

Моя мама пищевой аддикт. Отец зависим от алкоголя. Она без водительских прав. Много лет не работает по профессии. Профессий у нее много: Массажист (тут была довольно длительная частичная занятость, которая прекратилась несколько лет назад), Косметолог (тоже короткое время занималась), риелтор недвижимости( очень короткая практика), коучер (фактически без практики). Обычно профессия преобреталась по причине возможного заработка, и в последствии после короткой практики бросалась, либо из за низкого заработка, либо из за слишком высоких затрат времени и малого возврата.

Все ее попытки самостоятельно исправить ситуацию приводят к самокопанию и фокусу на себе.

(В общем, вы поняли, мать плохая, отец не лучше)

Родители все время в долговой яме. К сожалению я тоже склонна к поиску “быстрой финансовой прокачки”, и постоянно влезаю в кредиты. Проблему осознаю, работаю над правкой границ и локуса контроля.

(Автор намекает, что это у нее генетическое или дурное влияние родителей. Поэтому будучи взрослой женщиной, судя по фото на аватаре, она все еще висит на родительской шее. И “работает” над правкой границ. Работать над “правкой границ” в случае кредитов надо на работе, вкалывая с утра до ночи)

Отношения дома весьма напряженные. В основном мама требует внимания и помощи от отца и он постоянно огрызается в ответ.

(Бедная наша автор. Хоть бы замуж кто горемыку взял, вызволил из токсичной среды)

Совсем недавно мама сломала левое плечо, и стала еще более зависимой от внимания и помощи. Рука срослась неправильно и она страдает от сильных болей. Найдется ли решение проблемы, не известно, но пока она стала часто говорить о суициде.

(А вот и проблема конкретная, вскользь. Не столько деньги сейчас матери нужны, сколько бытовая забота и поддержка. Но автор наша переводит стрелки на плохого отца. У него мать внимания ищет, пусть он и дает. У автора мать ничего не просит, наверное, потому, что бесполезно совсем)

Очень бы хотелось как то помочь маме в данной ситуации, но к сожалению не очень понимаю что я могу сделать, кроме того чтобы стать на ноги как можно скорее, и помогать финансово.

(Когда-нибудь потом, когда автор встанет на ноги, отдаст кредиты, которые она еще много раз возьмет, она сможет помогать маме финансово. А пока селяви. Как в некоторых “психологических” блогах пишут: пока вам нечего дать, вы не можете быть щедрыми. Очень удобная формула для паразитов. Особенно для тех паразитов, которые видеть не хотят, что перед родителями у них обязательства и долг уже по той простой причине, что они родились и выросли)