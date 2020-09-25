 

Мотоциклисты устроили акцию протеста против ограничений в центре Москвы

25.09.2020, 17:32, Новости дня

В Москве байкеры устроили акцию в ответ на новый знак, который запрещает мотоциклистам ездить ночью по некоторым улицам.

Новые дорожные знаки с запретом на проезд мотоциклов в ночное время появились в районе Патриарших, пишет ТВЦ. Подобное ограничение вводится в городе впервые.

Отмечается, что местные жители жаловались на шум от громких выхлопов мотоциклов. Движение возле их домов всегда было оживленным, но больше всего шумели именно мотоциклы.

Теперь проезд с 22.00 и до 7.00 мск для байкеров запрещен по улицам Спиридоновке, Малой Бронной и по всем близлежащим переулкам. Днем ограничение не действует.

Вместе с тем в знак протеста любители двухколесного транспорта перекрыли проезд на одной из улиц в районе Патриарших в ночь со среды на четверг.

В сообществе «Патриаршие» в Telegram опубликованы кадры с мотоциклами, которые встали под запрещающими знаками.

«Байкеры заблокировали проезд по Спиридоновке, так они решили протестовать против запрета на въезд в ночное время на некоторые переулки района», – написал автор сообщения.

Участники московского мотосообщества отмечают, что подобной акцией байкеры «бьют по всем» мотоциклистам столицы.

В свою очередь мотоциклисты, живущие на Патриарших, опубликовали в социальных сетях обращение, в котором пообещали, что в случае повторения подобных шумных акций они ответят тем же, только в районах проживания самих участников таких мероприятий. 



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