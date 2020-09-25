Мотоциклисты устроили акцию протеста против ограничений в центре Москвы
25.09.2020, 17:32, Новости дня
В Москве байкеры устроили акцию в ответ на новый знак, который запрещает мотоциклистам ездить ночью по некоторым улицам.
Новые дорожные знаки с запретом на проезд мотоциклов в ночное время появились в районе Патриарших, пишет ТВЦ. Подобное ограничение вводится в городе впервые.
Отмечается, что местные жители жаловались на шум от громких выхлопов мотоциклов. Движение возле их домов всегда было оживленным, но больше всего шумели именно мотоциклы.
Теперь проезд с 22.00 и до 7.00 мск для байкеров запрещен по улицам Спиридоновке, Малой Бронной и по всем близлежащим переулкам. Днем ограничение не действует.
Вместе с тем в знак протеста любители двухколесного транспорта перекрыли проезд на одной из улиц в районе Патриарших в ночь со среды на четверг.
В сообществе «Патриаршие» в Telegram опубликованы кадры с мотоциклами, которые встали под запрещающими знаками.
«Байкеры заблокировали проезд по Спиридоновке, так они решили протестовать против запрета на въезд в ночное время на некоторые переулки района», – написал автор сообщения.
Участники московского мотосообщества отмечают, что подобной акцией байкеры «бьют по всем» мотоциклистам столицы.
В свою очередь мотоциклисты, живущие на Патриарших, опубликовали в социальных сетях обращение, в котором пообещали, что в случае повторения подобных шумных акций они ответят тем же, только в районах проживания самих участников таких мероприятий.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет