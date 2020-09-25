 

Летчики МиГ-21 сербского ВВС погибли в результате крушения

25.09.2020, 17:32, Новости дня

Пилоты МиГ-21 ВВС Сербии, упавшего у города Лозница, погибли, сообщила пресс-служба министерства обороны республики.

«Два пилота Военной авиации и ПВО Армии Сербии погибли сегодня около 09.10 (10.10 мск) в результате падения самолета МиГ-21 в районе села Брасина, выполняя летное задание», – цитирует ТАСС сообщение сербского министерства.

Самолет рухнул на частный дом в поселке, пострадал жилец, его госпитализировали.

МиГ-21 приняли на вооружение ВС Югославии в 1986 году. Его в 2016 году ремонтировали на сербском заводе «Мома Стоянович», после этого борт не эксплуатировался два года.



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