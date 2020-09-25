Сеть ювелирных магазинов оштрафовали за фейковое закрытие

25.09.2020, 17:32, Новости дня

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Волгоградской области оштрафовало сеть ювелирных магазинов Sunlight (ООО «Солнечный свет») за недостоверную информацию о закрытии магазинов и уходе с рынка.

Местной жительнице пришло сообщение о закрытии сети магазинов Sunlight. В связи с этим, как утверждали в компании, устраивается бесплатная раздача украшений и действуют скидки до 80%. Информация оказалась ложной – магазин продолжил работу. Женщина обратилась в УФАС. Размер штрафа составил 400 тыс. рублей, передает «Ридус».

Ранее в ФАС рассказали, как бороться со звонками и СМС-сообщениями с рекламными предложениями.