Российские десантники начали покидать Беларусь после совместных учений

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25.09.2020, 17:25, Новости дня

Россия начала вывод войск из Беларуси, которые участвовали в совместных учениях «Славянское братство», сообщило в пятницу агентство «Интерфакс» со ссылкой на сообщение Минобороны РФ.

В министерстве сообщили, что российские десантники, которые в среду участвовали в парашютном десантировании на территорию Беларуси, загружали технику и личный состав в военные железнодорожные эшелоны для отправки из города Брест.

Совместные учения стали символом поддержки Россией президента Беларуси Александра Лукашенко, который на этой неделе принял присягу на новый пятилетний срок, несмотря на массовые протесты по поводу спорных выборов.



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