В Грузии резко ухудшилась эпидемиологическая ситуация

25.09.2020, 17:25, Новости дня

В Грузии растет количество случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. В стране, в которой еще два месяца назад практически не было внутренней передачи болезни, за последние две недели ежедневно фиксируется более двух сотен случаев заболевания COVID-19. А 25 сентября в стране было выявлено пиковое количество заболевших коронавирусом за сутки — 265 человек.

В целом, по состоянию на этот день, на контролируемой грузинскими властями территории инфицированы коронавирусом 4,664 человек, при этом активных случаев — 2,878, из них уже выздоровели — 1,759, а 27 умерли.

Латвия и Литва ввели для прибывших из Грузии граждан обязательную двухнедельную изоляцию, также как и в отношении ряда других стран, где показатель заражения коронавирусом превышает 25 случаев на 100 тысяч человек. Тем не менее, власти Грузии заявляют, что страна продолжает находиться в так называемой «зелёной зоне».

«У нас резко возросло число инфицированных, но это было ожидаемо… То, что сейчас происходит… является результатом снятия ограничений и роста мобильности… мы к этому готовились… Грузия и сегодня остаётся в «зелёной зоне», — заявил 24 сентября премьер страны Георгий Гахария.

Новые правила и ограничения

Если раньше в Грузии всех инфицированных COVID-19 лечили в стационарах, согласно новому протоколу, больных с легкой формой коронавируса помещают либо в карантинные помещения, т.е. специальные гостиницы, либо позволяют им лечиться на дому.

Власти утверждают, что не намерены вводить всеобщий карантин, и что ограничения будут «точечными». Так, в Аджарии, которая в настоящее время является эпицентром распространения COVID-19, с 25 сентября запрещено передвижение общественного транспорта, а рестораны и кафе, согласно новым правилам, должны закрываться в 22:00. Как заявляют власти, данные ограничения будут действовать до тех пор, пока эпидемиологическая ситуация в регионе не исправится.

В Грузии с недавнего времени действует запрет на собрания 200 и более человек, включая все ритуальные мероприятия – свадьбы, юбилеи и поминки. Примечательно, что самые крупные группы инфицированных COVID-19, так называемые кластеры, появились в стране после проведенных в конце августа свадебных застолий.

В транспорте и закрытых помещениях по всей Грузии необходимо носить маски. Как заявляют власти, за нарушения правил, связанных с предотвращением распространения коронавируса, в стране выписано более 10 тысяч штрафов.

Согласно постановлению правительства, учебный процесс в Грузии будет проходить в дистанционном режиме для старшеклассников и учащихся ВУЗов. Одновременно родители школьников начальных и средних классов смогут выбирать форму обучения для своих детей, т. е. в классных комнатах или в режиме «он-лайн».

Ситуация в Абхазии и Цхинвальском регионе

В оккупированном Цхинвальском регионе, где по официальным данным проживает около 53 000 человек, с начала пандемии всего было зафиксировано 91 случаев заражения COVID-19, из них 90 человек уже выздоровели. Житель Ахалгорского района, у которого 24 сентября диагностировали COVID-19 является первым инфицированным после того, как 15 сентября, спустя пять месяцев карантинного режима, открылась граница с Россией.

Одновременно за последние недели осложнилась эпидемиологическая ситуация в другом оккупированном регионе Грузии — Абхазии. После открытия границы с Россией 1 августа, там резко возросло количество инфицированных COVID-19. За сутки прирост в регионе, где по официальным данным проживает около 243 000 человек, составил 61 человек. Всего в Абхазии на сегодняшний день зафиксировано 1177 случаев заболевания, из них 360 человек выздоровели и восемь умерли.

Сепаратистские власти Абхазии продлили полномочия органов местного самоуправления до 11 апреля 2021 года, так как на фоне ухудшения эпидситуации посчитали нецелесообразным проведение выборов, которые должны были состояться 1 ноября.

Пандемия и выборы

В отличие от сепаратистской Абхазии, несмотря на обострение эпидемиологического положения в стране, грузинские власти не намерены откладывать выборы в парламент, намеченные 31 октября. Примечательно, что ограничения, введенные правительством Грузии на собрания, не коснулись предвыборных кампаний.

Оппозиция опасалась, что пандемия может помешать приезду в страну международных наблюдателей, тем более что изначально Международный Республиканский институт (IRI) и Национальный Демократический институт (NDI) заявили, что не смогут прислать своих наблюдателей в Грузию 31 октября.

Тем не менее, затем в IRI приняли решение прислать на грузинские выборы делегацию, в составе которой будут пять долгосрочных технических аналитиков, которые будут следить за избирательным процессом и затем представят соответственный отчет.

Также стало известно, что миссия Бюро ОБСЕ по правам человека и демократическим институтам (БДИПЧ/ODIHR), в состав которой будут входить 378 наблюдателя, тоже приедет в Грузию с целью мониторинга парламентских выборов. За процессом голосования будут наблюдать и представители Посольства США в Грузии.

Напомним, в результате принятых в июле конституционных поправок, во время выборов в парламент Грузии в октябре 120 депутатов будут избираться по пропорциональным спискам, 30 – по мажоритарным. При этом 25% из представленных в партийных списках лиц теперь будут женщины. Также на выборах установлен 1% проходной барьер, и 40% – для формирования партией парламентского большинства. Госдепартамент США ранее выразил надежду, что принятые поправки помогут обеспечению в стране «большей стабильности и парламентского плюрализма».