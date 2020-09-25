 

Юлия Барановская порадовала фанатов образом в платье невесты

25.09.2020, 17:20, Разное

Телеведущая Юлия Барановская опубликовала в своем микроблоге Instagram снимок, на котором она запечатлена в платье невесты. Она поделилась кадрами с рекламной съемки, а фанаты отметили, что мечтают увидеть ее в свадебном наряде в реальной жизни.
Образ невесты Юлия Барановская примерила на себя ради того, чтобы объявить о конкурсе, который будет проходить среди ее подписчиков. Некоторые фолловеры написали, что непременно примут участие, а другие отметили, что не верят в подобные активности. Кроме этого, в комментариях начали обсуждать, к лицу ли телеведущей свадебное платье. Для съемок знаменитость выбрала классический вариант наряда – с кружевным верхом и пышной юбкой. Образ Юлии Барановской дополнили распущенные волосы, уложенные волнами.

В настоящей жизни телезвезда замуж не собирается, как ранее предполагали ее поклонники. Недавно стало известно о том, что она разорвала отношения с бойфрендом, роман с которым длился несколько лет. Ведущая рассказала, что «просто так получилось» и никто никого не бросал. Ранее она признавалась, что мечтает о пышной свадьбе, на которую будут приглашены много гостей. Однако Юлии Барановской предстоит встретить мужчину, который не побоится взять ответственность не только за нее, но и троих детей. У нее подрастает два сына и дочь, рожденные в союзе с Андреем Аршавиным. Экс-футболист никак не участвует в судьбе детей. Кроме этого, он обратился в суд, чтобы уменьшить размер алиментов, которые получает на наследников Юлия Барановская.



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