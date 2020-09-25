Банкет в честь 35-летия Овечкина оценили в 5 миллионов рублей

25.09.2020, 17:20, Разное

Банкет, организованный по случаю юбилея хоккеиста Александра Овечкина, оценили в пять миллионов рублей. Мероприятие проводилось в зале Orion Hall, расположенном на Мичуринском проспекте в Москве. Поздравить спортсмена пришли родственники, друзья, коллеги по цеху и звезды отечественного шоу-бизнеса.

Чтобы поздравить Овечкина с 35-летиеМ, некоторые гости прилетели из США и Германии. Именинник также поблагодарил свою семью за то, что остается с ним. Всех присутствующих на банкете растрогал танец спортсмена со своей матерью под живое исполнение Дмитрия Маликова. Для гостей пели Полина Гагарина, Мот, Artik & Asti, Артур Пирожков. Ведущими вечера были Лера Кудрявцева и Вячеслав Манучаров.

Весь вечер рядом с Александром Овечкиным находилась супруга Анастасия Шубская. Для выхода в свет она выбрала длинное платье синего цвета с разрезом, украшенное кристаллами Swarovski. Ее образ дополнил высокий хвост и вечерний макияж.

По информации Forbes, в минувшем году Александр Овечкин заработал 15,1 миллиона долларов, поэтому он может позволить себе устроить грандиозный праздник. Все столы были расставлены с учетом социальной дистанции, а официанты находились в масках.