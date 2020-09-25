 

Американские компании Spotify и Epic Games объявили войну корпорации Apple

25.09.2020, 17:20, Разное

Вчера, 24 сентября, в Сети появился манифест организации некоммерческого характера, которую назвали Coalition for App Fairness. В это объединение вошли компании Spotify, Epic Games и другие, которые объявили войну американской корпорации Apple.
Как пишет издание iReactor, целью этой коалиции является борьба за права разработчиков различных программ и приложений для мобильных устройств. На сайте организации появилось детальное описание ее принципов работы. Сообщается, что компании собираются отстаивать права и интересы создателей приложений для гаджетов, которые пользователи могут приобрести в App Store и Google Play.

По словам участников коалиции, они выступают против того, чтобы виртуальные магазины закрепляли за собой эксклюзивные права на покупки исключительно внутри приложений. Кроме этого, они хотят противостоять принудительному удалению в случае, если руководство известных онлайн-магазинов не устраивают «стандарты».



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