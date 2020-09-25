 

Жители рабочих районов Мадрида обвиняют власти в дискриминации «ковидных гетто»

25.09.2020, 17:15, Новости дня

Жители бедных районов Мадрида, которые снова оказались закрыты на карантин, обвиняют власти в том, что их заперли в «ковидном гетто». На самоизоляции из-за новых ограничений в испанской столице и её окрестностях уже оказались около 850 тыс. человек. При этом на улицах выстраиваются «голодные очереди»: для многих здесь помощь благотворительных организаций и соседей остаётся единственной возможностью получить хоть какую-то еду, передаёт Euronews.

Эта дорожная развязка на юге Мадрида теперь больше похожа на приграничный пропускной пункт. Он отделяет район Пуэнте-де-Вайекас, закрытый несколько дней назад на карантин, от остальной части испанской столицы. Всего на самоизоляции оказались жители 37 зон автономного сообщества Мадрид.

ХАЙМЕ ВЕЛАСКЕС, корреспондент Euronews: На пропускных пунктах вроде этого полиция следит, чтобы никто не покинул район, если на то нет веской причины (например, поездка на работу). Кварталы, где COVID-19 распространяется быстрее всего, — это самые бедные районы Мадрида. Те, кто здесь живёт, говорят, что они будто оказались заперты в «ковидном гетто».

Мария Хосе — медсестра. Сейчас она уже на пенсии. Мария Хосе — член инициативной группы, которая пытается наладить контакт медработников с местными жителями. Люди говорят, что власти их бросили, обвинив в том, что они распространяют вирус.

МАРИЯ ХОСЕ, пенсионерка: Совершенно точно это не из-за нашего «стиля жизни», как об этом сказала председатель правительства Мадрида госпожа Айюсо, — это из-за условий жизни! В нашем районе живёт рабочий класс. Но государственные службы уже давно на нас не обращают внимания. 

Хулио — беженец из Никарагуа. Сейчас он работает поваром. Мужчине повезло: ресторан предоставил ему отпуск. Но многие его соседи боятся потерять работу.

ХУЛИО, повар: Так или иначе, родители должны приносить домой какие-то продукты! Многим приходится рисковать. И получается, что или на столе будет еда — или я заражусь коронавирусом. 

На улицах выстраиваются «голодные очереди». Для некоторых местных жителей помощь благотворительных организаций и соседей — единственная возможность получить хоть какую-то еду.

Сколько продлится карантин в Пуэнте-де-Вайекас, неизвестно. Не исключено, что на самоизоляцию посадят жителей и других районов. Ещё в 16 зонах автономного сообщества Мадрид скорость распространения коронавируса достигает тревожных показателей: 1000 случаев на 100 тыс. человек.

Дата выхода в эфир 24 сентября 2020 года.



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