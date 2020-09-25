Миграционные разногласия грозят Евросоюзу развалом

25.09.2020, 17:15, Новости дня

Новый миграционный план, предложенный Еврокомиссией, будет небольшим, но шагом вперёд, считает журналист Робин Александер. В своей статье для Die Welt он пишет, что ряд предложений Брюсселя, таких как усиление границ, выглядит вполне разумно. Автор предупреждает, что миграция угрожает развалить ЕС и брексит был лишь «первой ласточкой».



Reuters

За исключением мирных переговоров на Ближнем Востоке, вероятно, нет более сложного политического вызова, чем совместная миграционная политика ЕС, пишет журналист Робин Александер в своей статье для Die Welt. Это сложная и противоречивая проблема.

Как отмечает Александер, в Германии установилось такое общее восприятие, что хорошим немцем может быть только тот, кто говорит, что необходимо принять всех мигрантов. В Восточной Европе сложилось прямо противоположное представление: хороший венгр или поляк — тот, который за то, чтобы не впускать никого.

В таких условиях выработать рациональный подход почти невозможно, пишет автор. При этом предложения Еврокомиссии местами весьма разумны: к примеру, усиление внешних границ и ускорение пограничного контроля. Впрочем, одновременно с этим, некоторые предложения Брюсселя по миграции выглядят нереалистичными. К примеру, идея о том, что страны, не принимающие беженцев, должны организовывать депортацию тех, кому отказали в предоставлении убежища.

При этом, по мнению автора, единение по новому миграционному плану будет пусть и небольшим, но шагом вперёд. Миграция имеет потенциал для разрушения ЕС, отмечает Александер: в данной связи брексит был только началом.