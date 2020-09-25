 

Уход Абэ с поста премьера совпал со стартом «россиизации» «северных территорий»

25.09.2020, 17:15, Новости дня

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ обещал лично поставить точку в территориальном вопросе с Россией, однако сразу после его ухода с поста на Курильских островах происходит резкое ускорение «россиизации». Как пишет Yahoo News Japan, 23 сентября на острове Шикотан был дан старт дорожным работам по строительству 10-километровой современной дороги с асфальтобетонным покрытием, что говорит о начале развития инфраструктуры острова.


Reuters

Не успел бывший премьер Японии Синдзо Абэ, столько энергии вкладывавший в поиск путей решения территориальной проблемы с Россией, уйти в отставку, как на острове Шикотан полным ходом развернулось строительство современных дорог с асфальтовым покрытием. Как пишет Yahoo News Japan,  23 сентября был дан старт дорожным работам по строительству 10-километровой современной дороги с асфальтобетонным покрытием между сёлами Малокурильское и Крабозаводское. 

Шикотан — самый маленький остров Южно-Курильской гряды, его площадь всего 264 кв.км. Однако его хозяйственное освоение продвигается вперёд быстрыми темпами. В сентябре 2019 года на острове в селе Крабозаводское в торжественной обстановке был открыт построенный на инвестиции крупнейшей сахалинской рыбопромышленной компании АО «Гидрострой» самый большой в РФ рыбоперерабатывающий завод. И вот теперь речь зашла о развитии инфраструктуры острова.

Новая трасса создаётся в рамках инфраструктурной программы «План развития Курильского архипелага». Закончить дорогу планируют в будущем году. Для маленького Шикотана она явится важной артерией, соединяющей разбросанные по нему посёлки.

«Когда-то бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ обещал лично поставить точку в территориальном вопросе с Россией. И вот с его уходом весьма символично происходит резкое ускорение «россиизации» «северных территорий», — пишет автор материала.



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