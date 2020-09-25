На форуме «Устойчивое развитие» обсудили интеграционную платформу для ЕАЭС

25.09.2020, 17:08, Новости дня

Необходима широкая политическая трансграничная интеграционная платформа, как минимум на пространстве ЕАЭС, сообщил председатель организационного комитета Форума «Устойчивое развитие» Юрий Шувалов. По словам эксперта, это должно привести к тому, что интеграционное сознание будет побеждать изоляционизм и глобализм.

«Для того, чтобы интеграционное сознание побеждало и изоляционистские, и глобализаторские проявления, должны сформироваться сильные международные движения. Не будем называть их политическими партиями, поскольку само понятие «партии» больше относится к индустриально-классовой эпохе (или к эпохе «старой индустрии»). Сегодня необходима широкая политическая трансграничная интеграционная платформа, как минимум на пространстве ЕАЭС», – сообщил Шувалов в ходе круглого стола Центра социально-консервативной политики «Национальные цели развития и перспективы международной интеграции», который проходил на площадке Всероссийского форума «Устойчивое развитие» – Форум устойчивого развития северных территорий России» в Санкт-Петербурге.

Шувалов в ходе своего выступления также напомнил, что до настоящего момента основным смыслом интеграции рассматривалось экономическое развитие, понимаемое как наращивание производства и потребления, открывая мероприятие.

По его словам, в настоящее время общественности большинства стран приходит понимание, что основной смысл интеграции – устойчивое, то есть воспроизводящееся развитие, нацеленное на выживание человечества в сохраняемой и восстанавливаемой окружающей среде, на духовное и культурное созидание. Соответственно, в таком понимании интеграционные цели не противоречат национальным целям, а взаимно дополняют и гармонизируют друг друга.

Также в работе круглого стола приняли участие представители органов государственной власти, представители экспертного сообщества и общественных объединений, в том числе из стран евразийского пространства.

На мероприятии обсуждались интеграционные процессы, вопросы устойчивого развития территорий. Особое внимание участники дискуссии уделили перспективам «мягкой силы» Российской Федерации и возможностям культурного, экономического и научного сотрудничества в международном контексте.

Ректор Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина Станислав Еремеев в свою очередь отметил, что успешное развитие РФ в современном мире невозможно без осознания мирового контекста, одной из особенностей которого является стирание грани между внутренней и внешней политикой, уверен. По его словам, мир столкнулся с хаотизацией международных отношений и ревизией послевоенного мироустройства, свидетельством которого служит существующая на международной арене многополярность.

«Мы за 30 лет прошли большой путь – Конституционного строительства, надежд и ошибок. Нам предлагали концепт становления демократии и роль догоняющей модернизации. Но сегодня укореняется признание того, что РФ – это страна цивилизация. И нам есть что предложить миру», – рассказал Еремеев.

Генеральный директор «Армолтех» Алексей Молдован подчеркнул, что в странах евразийского пространства фиксируется отсутствие «движений новых политических воздействий», что ведет к упадку реального положения дел. По его словам, страны обладают необходимым базисом для совместного устойчивого развития.

Председатель правления «Санкт-Петербургского Центра содействия развитию образования и науки» Андрей Болтянский рассказал о наиболее чувствительных проблемных точках отечественного образования, оценил перспективы цифровизации для научной среды, а также заявил, что образование и пространственное планирование могут совместно существенно способствовать устойчивому развитию территорий.

Форум «Устойчивое развитие», стартовавший в 2019 году и прошедший в ряде федеральных округов РФ, посвящен реализации нацпроектов в субъектах РФ с учетом региональных возможностей и общественных инициатив.