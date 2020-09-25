В российских кинотеатрах запретят запирать двери во время сеансов

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25.09.2020, 17:08, Новости дня

В РФ решили ввести запрет на запирание дверей в кинотеатрах на ключ во время сеансов, правительство приняло соответствующее постановление.

«В период проведения мероприятия запрещается закрывать входные двери и двери эвакуационных выходов на ключ», – цитирует РИА «Новости» постановление.

Это изменение вступит в силу с 1 января 2021 года.

В 2018 году в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в Кемерово произошла трагедия: при пожаре погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Здание было демонтировано в августе 2018 года.

Экс-работница кинотеатра в сгоревшем ТРК рассказывала о том, почему в момент пожара были закрыты двери кинозалов и эвакуационных выходов на четвертом этаже здания.

О запертых на ключ дверях сообщали очевидцы.



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