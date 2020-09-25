 

Tarabarova показала, как муж поет новорожденной дочери песню

25.09.2020, 17:03, Новости дня

Украинская певица Tarabarova (Светлана Тарабарова) 25 сентября разместила в сети ролик, на котором запечатлен ее супруг режиссер Алексей Бондарь с новорожденной дочерью на руках.

Укачивая ребенка на руках, Бондарь едва слышно напевает ей песню.

“Только не говорите мужу, что я выложила это видео. Папа поет доченьке в первые минуты ее жизни песню, посвященную ей”, – подписала ролик артистка. 

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Тільки не кажіть чоловікові, що я виклала це відео : * Тато співає донечці у перші хвилини життя пісню, яку ми присвятили і * и * … * #СОНЕЧКО посилання на відео кліп у профілі  * Дякую всім за привітання!  * #TARABAROVA #тарабарова #світла_сторона_музики #father

Публикация от @ tarabarova 25 Сен 2020 в 5:49 PDT

Тарабарова и Бондарь поженились осенью 2016 года, а в сентябре 2018 года у них родился сын Иван. О второй беременности певица сообщила 19 мая. 

23 сентября 2020 года у пары родилась дочь. Певица сообщила, что посвятила ей песню “Сонечко”. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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