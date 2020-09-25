Tarabarova показала, как муж поет новорожденной дочери песню
25.09.2020, 17:03, Новости дня
Украинская певица Tarabarova (Светлана Тарабарова) 25 сентября разместила в сети ролик, на котором запечатлен ее супруг режиссер Алексей Бондарь с новорожденной дочерью на руках.
Укачивая ребенка на руках, Бондарь едва слышно напевает ей песню.
“Только не говорите мужу, что я выложила это видео. Папа поет доченьке в первые минуты ее жизни песню, посвященную ей”, – подписала ролик артистка.
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Тільки не кажіть чоловікові, що я виклала це відео : * Тато співає донечці у перші хвилини життя пісню, яку ми присвятили і * и * … * #СОНЕЧКО посилання на відео кліп у профілі * Дякую всім за привітання! * #TARABAROVA #тарабарова #світла_сторона_музики #father
Тарабарова и Бондарь поженились осенью 2016 года, а в сентябре 2018 года у них родился сын Иван. О второй беременности певица сообщила 19 мая.
23 сентября 2020 года у пары родилась дочь. Певица сообщила, что посвятила ей песню “Сонечко”.
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