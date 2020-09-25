 

Трамп обвинил демократов в задержке производства вакцины от COVID-19

25.09.2020, 17:03, Новости дня

Президент США Дональд Трамп на митинге перед своими сторонниками в Джексонвилле 25 сентября заявил о специальном затягивании его политических оппонентов производства вакцины против COVID-19, чтобы помешать ему выиграть выборы президента. Об этом пишет американская газета Daily Beast.

Трамп сказал, что США получат вакцину против COVID-19 “так скоро, что даже не поверят”, несмотря на политический удар демократов, требующих “немного задержать производство вакцины”.

Кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден неоднократно обвинял Трампа в “самоустранении” от кризиса, вызванного пандемией коронавируса и пропаганде “сумасшедших методов лечения”, пишет “Голос Америки”. 

Байден заявил, что в случае избрания он будет следовать рекомендациям экспертов в области здравоохранения, и даже готов пойти на повторное закрытие экономики страны, если это потребуется для остановки пандемии коронавируса.

Тем временем, Трамп ожидает, что с середины октября жителей США начнут вакцинировать от COVID-19. 

Он подчеркивал свою роль в ускорении процесса ее создания.

Американские ученые и эксперты в области здравоохранения выражали обеспокоенность тем, что Трамп может оказать давление на Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, чтобы оно изготовило вакцину к выборам президента США в ноябре этого года с целью повысить его шансы на переизбрание.

В США сейчас проходят крупномасштабные клинические испытания потенциальных вакцин в компаниях Moderna, Pfizer Inc и AstraZeneca.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, к 25 сентября в США коронавирусом заразилось почти 7 млн человек, из них 983 тыс. скончались, а более 22 млн выздоровели. США являются лидером по масштабу распространения коронавируса.ышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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