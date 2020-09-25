 

Винник: Я состою из боли на сегодняшний день

25.09.2020, 17:03, Новости дня

Украинский певец Олег Винник, участник шоу “Танцы со звездами” на канале “1+1”, признался программе “Зірковий шлях” на канале “Украина”, что во время концертных туров, проснувшись утром, иногда не понимает, в каком городе находится.

“Я состою из боли на сегодняшний день”, – заявил он.

По словам певца, находясь в Одессе во время гастрольного тура, ему хотелось бы искупаться в еще теплом море, но не мог себе этого позволить.

“Нам дали территорию закрытую, где не было людей. У меня на четвертом этаже номер, я смотрю – прозрачная такая вода. И люди прыгают и купаются, кто-то лежит прямо на волнах и их море качает. Но мне нельзя искупаться. Я хочу, просто как ребенок. До слез порой бывает. Но что делать, такова жизнь. Сам, как говорится, виноват…” – заявил он.

31 июля Виннику исполнилось 46 лет. Свою карьеру он начинал в Германии, пел в мюзиклах “Отверженные” и “Элизабет”. Сольную карьеру в Украине начал в 2011 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.06 / Опубликован рейтинг самых успешных российских звезд до 40 лет

14.09 / Беременная Гвоздева о своем браке: Наша любовь прошла много испытаний

17.07 / Ливень затопил Ростов-на-Дону

10.07 / Песков заявил о понимании повышенного интереса журналистов к делу Сафронова

27.06 / Херсонская ОГА ответила журналистам, которые бойкотировали визит Зеленского

25.06 / Глава отделения «Голоса» оказалась связана с офшором из «панамского досье»

10.08 / Военные завершили переброску воды для нужд Симферополя

30.07 / Блогеров задержали за вымогательство 1,5 млн рублей у полицейского

26.07 / На Техас обрушился ураган “Ханна”

04.09 / Guardian – «расизм и насилие» — французский журналист, внедрившийся в органы правопорядка, рассказал о «культуре безнаказанности» среди полицейских

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска