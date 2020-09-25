Жители Лондона штурмом взяли закрытую на карантин мечеть и провели в ней пятничную молитву

25.09.2020, 17:02, Разное

Полиция Лондона сообщила о рекордной в истории города акции протеста против закрытия мечети Аль-Джафари (бывшая церковь святого Георгия) на карантин в связи с распространением коронавируса COVID-19. Свыше 7000 англичан вышли на улицы и разблокировали опечатанную властями мечеть, после чего провели в ней традиционную пятничную молитву.

По мнению протестующих, карантин, введённый властями Великобритании, противоречит шариатскому праву и является незаконным. Право на проведение пятничной молитвы гарантировано Кораном и законом о свободе вероисповедания. Многие из протестующих отметили, что пришли в мечеть несмотря высокую на температуру, поскольку право проводить пятничные молитвы для них важнее собственного здоровья. Как сообщил шеф полиции Лондона Хабиб Джеймстаун, правоохранители приняли решение не вмешиваться в происходящее, поскольку горожане действовали на основании религиозного права.

«Государство может вводить карантины и разные ограничения, пока они не нарушают право граждан исповедовать свою религию. В Великобритании действует прецедентное право. Прецедент на этот счёт вполне явный: во время эпидемии чумы 1012 года в Багдаде никакие мечети не закрывались, а люди продолжали собираться по пятницам и молить Всевышнего и милосердии, и к концу года чума прекратилась, унеся всего 40% населения города. Я думаю, правительство действует незаконно, закрывая религиозные учреждения», — сказал Хабиб Джеймстаун.