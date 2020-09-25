 

В Париже начали расследование утечки в СМИ разговора Макрона c Путиным о Навальном

25.09.2020, 17:00, Разное

В Париже начали расследование утечки в СМИ разговора президента Франции Эмманюэля Макрона c Владимиром Путиным, в ходе которого, по данным издания Le Monde, российский лидер назвал политика Алексея Навального «простым смутьяном из интернета». Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Франции.

«Любая утечка внутренних конфиденциальных документов недопустима. По этой причине мы воздерживаемся от комментариев. Ведется расследование», — заявили представители МИД.

Стоит отметить, что во французском внешнеполитическом ведомстве не стали опровергать представленные в публикации факты. Там лишь отметили, что Макрон хотел установить с Россией диалог «в духе откровенности и требовательности», который призван урегулировать все вопросы и в том числе те, которые касаются безопасности.

Несколько дней назад Le Monde рассказала подробности диалога Макрона и Путина, в ходе которого французский президент попросил коллегу объяснить, почему в РФ до сих пор не расследуют отравление Алексея Навального. В ответ, утверждает издание, Владимир Путин стал «множить притворные доводы» и предположил, что политик отравил себя сам. Информацию газета получила от неназванного источника.

Напомним, Навальному стало плохо на борту самолета Томск-Москва 20 августа, из-за чего лайнер совершил экстренную посадку в Омске. Впоследствии политика перевезли в берлинскую клинику «Шарите». Правительство ФРГ заявило, что три независимые лаборатории подтвердили наличие в пробах Навального вещества из группы «Новичок».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНавальный отравил отношения лидеров. Зачем Макрон «сознательно слил» подробности разговора с Путиным

Источник: Новая газета



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.07 / «Не надо прикрывать политическую немощь свою»

20.07 / Ученые: У выздоровевших после коронавируса пациентов наблюдаются психологические проблемы

21.08 / Мнение: Выстрел в себя

28.06 / Мнение: Убрать Линкольна

24.06 / Богатые аплодируют Путину

07.09 / Голый Дибров – Личное мнение

12.08 / Лукашенко высказался о протестующих: Безработные с криминальным прошлым

31.07 / В Apple предложили использовать радары вместо сенсорных экранов в смартфонах

04.07 / Кто кует совок

04.08 / Погибли люди: под Москвой разбился дельтаплан

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска