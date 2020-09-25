Глава Генштаба Герасимов рассказал Путину о машине «Терминатор»

25.09.2020, 16:48, Новости дня

Руководитель Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину на учениях «Кавказ-2020» об участии в маневрах новой боевой машины поддержки танков «Терминатор».

«Ее (БМПТ «Терминатор») создали-то где-то лет 10 назад, но потом она не использовалась, но потом мы с министром посмотрели, приняли решение (принять на вооружение – прим. ВЗГЛЯД)… Четыре ПТУР «Атака» до шести километров бьет, две пушки 37-миллиметровые, такие как на БМП», – сказал Герасимов главе государства, передает РИА «Новости».

сказал Герасимов, сопровождая Путина и министра обороны РФ Сергея Шойгу.

«Терминатор» предназначен для проведения маневренных боевых действий в составе танковых и мотострелковых подразделений в качестве многоцелевого боевого средства. Машину также можно применять в условиях применения ядерного оружия и других видов оружия массового поражения.

В пятницу президент Владимир Путин прибыл на полигон Капустин Яр в Астраханской области для наблюдения за учениями.

Учения «Кавказ-2020» начались в понедельник, в них принимает участие более 80 тыс. человек. В Минобороны рассказывали о поставленных перед участниками маневров задачах.