TSMC перейдет на техпроцесс 2-нм

25.09.2020, 16:45, Новости дня

Всего два нанометра! О планах перехода на такой техпроцесс первой в мире заявила тайваньская компания TSMC, имеющая значительную долю мирового рынка производства процессоров.

О такой степени «нано» пока никто даже и не мечтает. Ранее конкуренты тайваньского производителя сообщали о том, что будут выпускать чипы по техпроцессу 5 или 4 нм. В лучшем случае кто-то пытается сделать 3 нм («Самсунг», например). А вообще-то сегодня купить устройство с процессором на 28 нм можно как вполне современное.

Именно поэтому 2 нм выглядит как настоящая фантастика. Однако компания TSMC пока не сообщает, когда именно выйдут устройства, выпущенные по данной технологии. Известно, однако, что большинство процессоров до 2022 году будут производиться в стандарте 5 нм и 3 нм.