Даже низкий уровень употребления алкоголя при беременности негативно влияет на развитие мозга ребенка

25.09.2020, 16:45, Новости дня

Новое исследование, проведенное исследователями Сиднейского университета, показывает, что даже низкий уровень потребления алкоголя во время беременности может повлиять на развитие мозга ребенка и связан с более серьезными психологическими и поведенческими проблемами в молодости, включая беспокойство, депрессию и плохое внимание, сообщает портал Medicalxpress.com.

Исследование, опубликованное сегодня в American Journal of Psychiatry, было проведено Университетским центром исследований психического здоровья и употребления психоактивных веществ Матильды.

Влияние низкого уровня употребления алкоголя во время беременности на развитие ребенка относительно неизвестно, и ведутся широкие споры о том, существует ли безопасный уровень его употребления. Исследователи выяснили, связано ли употребление алкоголя во время беременности с психологическими, поведенческими, нервными и когнитивными различиями у детей в возрасте 9-10 лет. Это крупнейшее исследование по изучению воздействия низкого уровня употребления алкоголя во время беременности, в котором участвовало более 9,7 тысячи молодых людей. Низкий уровень употребления алкоголя считался одним-двумя напитками за один раз, максимум шесть порций в неделю.

«Наше исследование показало, что даже небольшое количество алкоголя, употребляемое во время беременности, может оказать значительное влияние на развитие мозга ребенка», – сказала ведущий автор исследования г-жа Бриана Лис, доктор философии.

«Предыдущие исследования показали, что очень сильное употребление алкоголя, такое как запой, во время беременности может нанести вред ребенку. Однако это исследование показывает, что любое употребление алкоголя во время беременности, даже в небольших количествах, связано со значительными поведенческими и психологическими проблемами у детей, включая беспокойство, депрессию и плохое внимание. Это исследование очень важно, потому что в Австралии около 50% женщин употребляют алкоголь до того, как узнают о своей беременности, а еще 25% – после того, как узнают об этом. Подавляющее большинство употребляют два стандартных алкогольных напитка за один прием, но даже этого, как показывает это исследование, достаточно для воздействия на мозг ребенка».

В ходе исследования ученые выяснили, что 25% детей подвергались воздействию алкоголя в утробе матери (в утробе матери), из которых 60% подвергались воздействию алкоголя в небольших количествах и 40% – более высоких доз. Более тяжелое воздействие – три или более порций алкоголя за один раз или семь и более порций в неделю.

Дети, которые подвергались воздействию низкого уровня алкоголя внутриутробно в любое время во время беременности, испытывали больше психологических/эмоциональных проблем (включая тревогу, депрессию и замкнутость), а также поведенческих проблем (включая плохое внимание и импульсивность), чем дети, не подвергавшиеся воздействию спиртного.

Вероятность диагноза синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) у детей, чьи мамы употребляли несколько более высокие уровни алкоголя (примерно 36 порций) в первые 6-7 недель беременности, повышалась на 25%.

Более сильное употребление алкоголя на ранних сроках беременности также было связано с нарушением правил поведения детьми и агрессией, при этом риск того, что у ребенка будет диагностировано оппозиционно-вызывающее расстройство, на 30% выше, чем у подростков, не подвергавшихся воздействию алкоголя в утробе матери.

Наблюдались различия в объеме мозга и площади его поверхности у детей, подвергшихся воздействию спиртного, что способствовало возникновению психологических и поведенческих проблем.

Расчетное количество напитков, употребляемых во время беременности, варьировалось от 0 до 90, в среднем 27. Большинство напитков потреблялось в первые 6-7 недель до наступления беременности.

«Как правило, чем больше ребенок подвергался воздействию алкоголя в утробе матери, тем тяжелее были последствия», – сказала г-жа Лиз. «Дети испытали негативные последствия, даже если они подверглись воздействию алкоголя только в низких дозах на очень ранних сроках беременности (примерно 16 порций в первые 6-7 недель), а затем мать прекращала пить. Проблема в том, что многие женщины не знают, что они беременны на этой стадии. Данные показывают, что полностью безопасного уровня потребления алкоголя во время беременности не существует».

Старший автор, профессор Мари Тиссон, директор Центра Матильды, сказала, что результаты этого исследования важны для семей, врачей и политиков, которые хотят изменить что-то в жизни своего государства. «Это исследование подчеркивает важность того, чтобы женщины знали о влиянии даже небольшого количества алкоголя на развитие мозга младенцев», – сказала она. «Самым безопасным вариантом во время беременности является воздержание от употребления алкоголя. Эта информация также важна для женщин, планирующих беременность. Даже при планировании беременности безопаснее воздерживаться от любого употребления алкоголя. Любое употребление алкоголя с момента зачатия на протяжении всей беременности может повлиять на развитие мозга их ребенка».