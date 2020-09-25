Большинство госслужащих хотят заменить Лукашенко – оппозиция

25.09.2020, 16:43, Разное

Член Координационного совета Павел Латушко заявил, что смены Александра Лукашенко хочет большинство госслужащих. В ближайшем окружении президента есть только один или два человека, которые заинтересованы в том, чтобы он сохранил власть.

Главу государства также поддерживают некоторые официальные лица, причастные к насилию на акциях протеста в августе-сентябре этого года. Они опасаются, что в случае отставки нынешнего лидера, их заставят ответить за свои преступления перед народом.

“80-85% сотрудников госаппарата заинтересованы в том, чтобы Лукашенко ушел”, – подчеркнул Латушко.

Политик уточнил, что это не голословное утверждение. У Латушко был опыт работы в правительстве. С 2009 по 2012 год он занимал пост министра культуры Белоруссии. Также он был послом в двух европейских государствах: в Польше (с 2002 по 2008 год) и Франции (с 2012 по 2019 год).

Экс-министр рассказал, что сильно пострадал из-за своих взглядов. Латушко лишили дипломатического статуса после того, как он резко осудил избиения граждан на демонстрациях. Как только политик стал членом Координационного совета, за ним началась слежка.

Родные и друзья Латушко стали регулярно получать угрозы, и в итоге экс-министр решил покинуть Белоруссию. Сейчас он находится с семьей в Литве. Примечательно, что в эту страну переехала ранее экс-кандидат на пост главы Белоруссии Светлана Тихановская.