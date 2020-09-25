Хулиган, сердцеед или гениальный изобретатель: 5 ролей Эштона Катчера

25.09.2020, 16:35, Разное

“Подстава”



Реальное шоу, в котором Эштон самый настоящий – он играет самого себя. Вместе со своей командой актер ставит всеобщих кумиров в самые неловкие ситуации. На протяжении 12 лет они жестоко разыгрывали знаменитостей и заставляли их раскрывать свои секреты ради удовольствия телезрителей. За время существования передачи жертвами подстав стали Дрейк, Джастин Тимберлейк, Джессика Альба, Рианна, Хью Джекман и многие другие звезды. Посмотреть на молодого Эштона и вспомнить все его пранки можно 25 сентября в 16:25 в эфире MTV Россия.

“Эффект бабочки”



Намного более серьезная картина, в которой Эштон появился одновременно с выходом первого выпуска “Подставы”. В этом фантастическом триллере актеру досталась роль юноши Эвана с крайне редким врожденным заболеванием – он страдает провалами в памяти. Эван не может объяснить, почему совершил те или иные поступки, а потому вынужден постоянно вести дневник. Однажды, перечитывая старые записи, он перенесется в прошлое. Так Эван откроет в себе способность менять ход истории и постарается исправить ошибки прошлых лет, но как бы он ни старался, от его действий обязательно страдает кто-то из его окружения.

“Однажды в Вегасе”



Одна из лучших комедий с участием Эштона, в которой он сыграл обаятельного бездельника, по ошибке обвенчавшегося с красоткой Кэмерон Диаз. Проснувшись в одной постели вместе после бурной ночи в порочном Лас-Вегасе, они решат развестись, но в тот же день случайно сорвут куш в три миллиона долларов. Это станет неплохой мотивацией для сохранения брака, но смогут ли два незнакомца построить счастливые отношения?

“Джобс: Империя соблазна”



Фильм, в котором Эштон перевоплотился в одного из самых талантливых изобретателей нашего времени – Стива Джобса. Эта драма о жизни основателя корпорации Apple стала одной из самых серьезных ролей в карьере Катчера. Ему удалось искусно раскрыть трудный характер обычного гика и рассказать его историю на пути к осуществлению своей мечты и основанию одной из крупнейших IT-компаний 20 века.

“Больше, чем секс”



Романтическая комедия о том, как легко вступить в сексуальную связь, но как трудно при этом достичь эмоциональной близости. В отношениях главных героев нет обязательств, ведь так намного проще. Однако все усложняется, когда у одного из них просыпаются чувства к другому. Вопреки ожиданиям, роль этого безнадежного романтика в паре досталась именно Эштону, тогда как его напарница Натали Портман сыграла разгильдяя и хулигана, которой эти чувства не нужны.