Скандалы: Из Ксении Собчак не получилось крабового олигарха

25.09.2020, 16:30, Разное

Известная шоу-вумэн вышла из сделки по покупке доли в ГК «Монерон»

Телеведущая Ксения Собчак и Елена Соглаева, супруга бывшего вице-президента «Роснефти» Игоря Соглаева, 23 сентября расторгли договоры по покупке долей в компаниях «Курильский универсальный комплекс» (КУК) и «Монерон» (входят в группу «Монерон»), рассказали «Ведомостям» два человека, близких к разным сторонам несостоявшейся сделки. Собчак, Соглаев и владелец «Монерона» Дмитрий Пашов это подтвердили. Процесс затянулся, из-за ареста имущества компаний налоговая так и не смогла их зарегистрировать, объясняет Соглаев. Собчак тоже ссылается на трудности с регистрацией.

КУК и «Монерон» вплоть до 2019 г. были крупнейшими добытчиками краба на Дальнем Востоке с квотами примерно на 19 000 т (более 20% от всей добычи этого ресурса в стране). Их суммарная выручка в прошлом году превысила 17 млрд руб., чистая прибыль – 9,6 млрд руб., согласно «СПАРК-Интерфаксу».

Соглашения о приобретении компаний были заключены в середине марта. Собчак должна была получить 40% в них, Соглаева – 10%. Партнеры хотели расширить бизнес, в частности, через покупку других компаний по добыче крабов как на Дальнем Востоке, так и в Северном рыбохозяйственном бассейне, говорил РБК Соглаев. Предполагалось, что он займется стратегическим управлением, а Собчак будет финансовым инвестором.

Но закрыть эти сделки так и не удалось. Южно-Сахалинский городской суд спустя две недели после заключения сделок наложил арест на активы КУК и «Монерон» в связи с уголовными делами против сооснователя компаний Олега Кана. Следственный комитет обвиняет его в контрабанде крабов и убийстве предпринимателя Валерия Пхиденко. При этом компании ему не принадлежат: 100% долей в КУК владеет Пашов, в «Монероне» – Виктория Ледукова. Кан, как он говорил «Ведомостям», уже несколько лет не занимается крабовым бизнесом и с конца 2018 г. находится за границей.

Урегулировать проблему пыталась сенатор Людмила Нарусова, мать Собчак. В апреле она обращалась к председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву с просьбой проверить, правомерно ли был наложен арест и было отказано в регистрации. Целью этого могло быть препятствование сделке, писала она. В июле апелляционная инстанция отменила обеспечительные меры. Но уже в августе тот же суд вновь арестовал имущество компаний. Теперь причина заключается в новом уголовном деле. Следственный комитет обвиняет несколько фирм, в том числе КУК и «Монерон», в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 4 млрд руб.

В июле в интервью Youtube-каналу «Редакция» Собчак уже заявляла, что сделка «не сложилась» и на крабовом бизнесе она «ни копейки не заработала». Действительно, если сделка не зарегистрирована, то покупатель не имеет права получать дивиденды, говорит руководитель направления «Разрешение IT & IP споров» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле. По его словам, покупатели могут попытаться взыскать упущенную выгоду и убытки с виновного в том, что регистрация не прошла. «Все взаимные расчеты закончены, претензий у сторон друг к другу нет», – заверил Соглаев.

Будет ли «Монерон» дальше искать инвестора, Пашов не говорит. По его словам, сейчас главная задача – защита бизнеса «от неправомерных действий следственных органов». До тех пор пока не будет снят арест, продать бизнес все равно невозможно, отмечает партнер А2 Михаил Александров.

На активы группы «Монерон» раньше были и другие претенденты. В 2018 г. выкупить обе компании за $150 млн предлагал Глеб Франк, владелец Русской рыбопромышленной компании и зять миллиардера Геннадия Тимченко, рассказывал Кан. Эта сумма не устроила владельцев, и они отказались. Компании тогда были переоценены, говорил представитель Франка.

Осенью 2019 г. государство продало права на освоение примерно половины общего допустимого улова краба на следующие 15 лет на аукционах более чем за 142 млрд руб. Компании из группы «Монерон» в аукционах не участвовали, поэтому у них осталось вдвое меньше квот – более 9000 т. А Франк расширил бизнес: его структуры заплатили на аукционах свыше 38 млрд руб., и размер их квот вырос примерно в 5 раз.

Екатерина Бурлакова