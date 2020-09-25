 

В Москве ЦУМ оштрафовали на колоссальную сумму

25.09.2020, 16:23, Разное

Руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк рассказал о колоссальном штрафе, который будет вынужден оплатить Центральный универсальный магазин (ЦУМ). Больше миллиона рублей руководство заведения должно заплатить за нарушение масочного режима, передает Пятый канал. Отметим, усиленные меры безопасности требуются в период опасности распространения коронавируса в России.



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