Власти Хабаровского края отменили оптимизацию Бикинской ЦРБ

25.09.2020, 16:08, Новости дня

И. о. зампредседателя правительства Хабаровского кря по социальным вопросам Евгений Никонов выехал по поручению врио губернатора Михаила Дегтярева в Бикинский район. В Лермонтовском сельском поселении он осмотрел местную амбулаторию, которая обслуживает более 4 тыс. человек.

С начала года от жителей Лермонтовки поступило 15 обращений, в том числе, коллективные. Они касались вопросов организации медицинской помощи и сокращения штата в бригадах скорой помощи. В связи с оптимизацией, под угрозой увольнения оказались три медицинские сестры. Им была предложена работа в Бикине, однако это оказалось неудобно. Никонов, выслушав доводы жителей и руководства Бикинской центральной районной больницы, принял решение отменить ранее принятые планы главного врача ЦРБ по оптимизации, передает «Московский комсомолец».

«Все организационно-штатные мероприятия по бригадам скорой медицинской и неотложной помощи в Лермонтовке мы останавливаем немедленно. Это принципиальное решение. Нам нельзя терять медработников на селе. Бригады продолжат работать в составе фельдшера, водителя и медицинской сестры. С руководством больницы мы совместно подумаем и решим: как улучшить качество предоставляемых услуг, наладить маршрутизацию пациентов. Это позволит привлечь в бюджет больницы дополнительные средства по программе ОМС», – сообщил Евгений Никонов.

Также зампред краевого правительства поручил минздраву региона организовать в Лермонтовку выезд медицинской бригады из числа узких специалистов клинико-диагностического центра «Вивея» и провести флюорографическое обследование с привлечением мобильного передвижного комплекса. Визит медицинского десанта в Бикинский район состоится в октябре.

Здесь же Никонов обсудил вопрос расширения площади местного детского сада №10. Эта потребность возникла в связи с увеличением рождаемости. Очередь в дошкольное учреждение составляет 28 детей.

«Наш детский сад занимает половину здания. Вторая часть находится в ведении одной из сетевых энергетических компаний. Помещения пустуют, зимой не отапливаются. При этом руководство компании отказывается передать площади в безвозмездное пользование, а предлагает их выкупить», – рассказала заведующая детского сада Ирина Омельяненко.

Никонов дал поручение руководству министерства образования края проработать вопрос о передаче пустующих помещений в собственность муниципалитета. Только после этого можно будет поднимать вопрос проектирования и ремонта здания. Обсудить тему развития образования и здравоохранения в районе и.о. зампреда краевого правительства планировал и с руководителем территории. Однако визит Никонова глава Бикинского района проигнорировал.

Напомним, недавно решением врио губернатора края был отправлен в отставку министр здравоохранения Александр Витько. Кроме того, тема здравоохранения была и остаётся одной из ключевых в разговорах Михаила Дегтярева с жителями края. На текущий момент это одна из главных проблем региона.