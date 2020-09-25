 

Грузинская оппозиция обвинила Азербайджан в посягательство на христианские святыни

25.09.2020, 16:08, Новости дня

Лидер лейбористов Грузии Шалва Нателашвили, чья партия объединила всю оппозицию перед выборами в парламент 31 октября, обвинил соседний Азербайджан в присвоении грузинской христианской святыни – монастырского комплекса Давид-Гареджи на границе двух стран. Об этом информирует корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

На монастырский комплекс претензии имеют как Грузия, так и Азербайджан.

Комментируя состоявшийся накануне визит в Тбилиси главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова, во время которого стороны подтвердили стратегическое партнерство и готовность решать проблему комплекса за столом переговоров, оппозиционер потребовал вывести азербайджанские подразделения из Давид-Гареджи.

«Власти президента Азербайджана Ильхама Алиева в сговоре с председателем правящей «Грузинской мечты» Бидзиной Иванишвили присвоили грузинский христианский комплекс мирового значения», – сообщил Нателашвили в пятницу.

По его словам, азербайджанская сторона «оккупировала грузинский монастырский комплекс», поэтому до отвода азербайджанских сил никаких переговоров быть не может.

«У некоторых наших соседей нет морали, – сообщил он. – Как они могут усомниться в том, что Давид-Гареджи является памятником грузинской культуры и символом христианства в регионе, нашим вторым Иерусалимом?».

«У [президента Азербайджана Ильхама] Алиева проснулся аппетит что-то отнять у нас», – сообщил Нателашвили.

При этом он напомнил, что в свое время большевистские власти передали Азербайджану часть районов Грузии, и Тбилиси должен в ответ поставить этот вопрос.

Ранее лидер оппозиции говорил, что поднимет грузинский флаг над российской военной базой в Южной Осетии, а также предлагал разместить в Грузии военные базы США с ядерным оружием.

Грузия и Азербайджан являются стратегическими партнерами, однако согласовано между ними только 64% государственной границы, общая протяженность которой составляет 480 километров. Между пограничниками двух стран регулярно возникают споры в основном в связи с посещением грузинскими гражданами и паломниками монастырского комплекса шестого века, часть которого со времен СССР принадлежит Азербайджану. Часть грузинского духовенства и гражданские активисты требуют полного контроля Грузии над Давид-Гареджи, что уже не нравится азербайджанской стороне.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.09 / Илларионов: До Навального “заболевали” Литвиненко, Ющенко, Скрипали и Кара-Мурза. Всех этих “заболевших” объединяет одно: они были врагами Путина

14.08 / УП – Украина осуждает насилие в Белоруссии, но пока не даёт оценку выборам

19.09 / CNN – директор ФБР уверен — РФ активно «очерняет» Байдена в преддверии выборов

21.07 / СБУ нашла в Луганской области схрон боеприпасов, оснащенный боевиками в 2014 году

07.07 / Вице-премьер Стефанишина об открытии границ с ЕС: Чуда не случится

28.08 / Путин согласился обсудить дополнительное финансирование Татарстана

08.08 / В Абхазии инфицирован первый турист с коронавирусом

23.09 / Швеция задумала отказаться от «особого пути» в борьбе с коронавирусом

01.09 / Число инфицированных коронавирусом в России превысило миллион

01.09 / Задержанных на митинге в Минске футболистов отпустили. Одному сломали позвонок

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска