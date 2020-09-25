 

Джоан Роулинг анонсировала роман «Гарри Поттер и Зазеркальный Рейх»

25.09.2020, 16:02, Разное

Британская писательница Джоан Роулинг заявила, что в серии книг о Гарри Поттере появится новый роман-сиквел под названием «Гарри Поттер и Зазеркальный Рейх». В нём она намерена раскрыть подлинный смысл шрама на лбу героя.

По словам Роулинг, этот роман она начала писать ещё в середине 2000-х годов, однако в связи с чрезвычайным коммерческим успехом серии книг его было решено отложить до лучших времён.

«Впервые читатели узнают про подлинный источник силы Гарри. В первой главе «Тайна половинчатой руны» будет раскрываться многое из того, что ранее оставалось тайным», – сказала она.

Писательница намекнула, что в новой книге юный волшебник побывает в Антарктиде и на Луне. Там он узнает, как сила науки и человеческого разума может «создавать вещи мощнее и надёжнее, чем это делает магия». Если роман встретят положительно, Роулинг подготовит к изданию ещё одну книгу – «Гарри Поттер и Загадка Чёрного Солнца», где в волшебном мире будет окончательно решён гоблинский вопрос.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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