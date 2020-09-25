Шойгу присвоил Лукашенко звание полковника внутренних войск

25.09.2020, 15:51, Разное

Сергей Шойгу подписал указ о присвоении президенту Белоруссии Александру Лукашенко очередного воинского звания – полковника внутренних войск.

Стакан с водкой и полковничьими звёздами белорусскому лидеру преподнёс посол России Дмитрий Мезенцев.

Лукашенко прослужил в звании подполковника 21 год – дольше, чем любой другой подполковник Белоруссии. После повышения но заявил о намерении провести инспекцию частей на вверенной ему территории и отчитаться министру об их боеспособности. В честь данного события в Вооружённых силах Белоруссии был объявлен выходной, а солдаты получили удвоенные пайки и внеочередные увольнительные. Как пояснили в Минобороны, Лукашенко заслужил это звание, когда вместе с сыном при помощи автоматов Калашникова отбил нападение агрессивной толпы.

– Страна должна знать своих героев. Вот Александр Григорьевич – настоящий герой. Он не побоялся выйти с автоматом против огромной толпы, имея в руках только автомат без патронов и при поддержке только несовершеннолетнего сына. Мы гордимся, что у нас есть такие полковники, и надеемся, что он когда-нибудь дослужится и до генерал-майора, — сказал представитель военного ведомства.