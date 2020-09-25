Собянин сообщил о переводе 30% сотрудников мэрии Москвы на удаленку

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25.09.2020, 15:48, Новости дня

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 28 сентября существенная часть работников столичной мэрии будет переведена на удаленную работу.

Собянин в своем блоге уточнил, что переход на удаленку помог весной сократить число пассажиров в общественном транспорте.

«Мы замедлили распространение коронавируса и спасли тысячи жизней. Точно так же следует поступить и сегодня. Поэтому я обратился к руководителям предприятий и организаций с просьбой перевести в удаленный режим как можно больше сотрудников, но без ущерба для основных рабочих процессов и интересов потребителей», – указал градоначальник.

Он добавил, что в мэрии Москвы с понедельника на такой режим работы перейдет 30% персонала.

Также Собянин сообщал, что социальные карты москвичей старше 65 лет на время ограничений из-за коронавируса не будут блокировать. Мэр города просил москвичей из групп риска оставаться дома на фоне распространения коронавируса.

До этого Собянин заявлял о серьезном росте госпитализаций пациентов с COVID-19 в Москве.

В Минздраве сообщали, что рост заболеваемости коронавирусом, который на данный момент зафиксирован в России, прогнозировался ранее.



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