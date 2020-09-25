В Рязанской области прошла акция «Большой волонтерский десант»

25.09.2020, 15:48, Новости дня

В рамках национального проекта «Культура» на территории Старожиловского конного завода состоялась акция «Большой волонтерский десант».

К волонтерам присоединились представители ГУ МЧС по Рязанской области, РГВВДКУ им. Маргелова, администраций муниципальных образований, учреждений культуры, вузов, трудовых коллективов, общественных организаций региона, говорится в сообщении на сайте Министерства культуры и туризма Рязанской области.

Акция «Большой волонтерский десант» проходила в рамках реализации проекта «Творческие люди в Рязанской области» национального проекта «Культура». Она инициирована региональным движением «Волонтеры культуры» и поддержана рабочей группой области по решению вопросов, связанных со Старожиловским конезаводом, созданной по распоряжению губернатора Николая Любимова. Проект стартовал на Международном форуме древних городов в августе этого года. В ходе мероприятия на территории Старожиловского конезавода участники акции привели в порядок территорию вокруг исторического здания – двухэтажного дома, где раньше жили служащие, наездники, тренеры и ветеринарные врачи.

Министр культуры и туризма региона Виталий Попов от имени губернатора поблагодарил всех участников акции за проведенные работы на территории особо значимого для региона объекта.

«Волонтеры культуры – это особое сообщество и нам бы очень хотелось, чтобы оно не разрушалось, а объединялось в такие важные и нужные моменты. Спасибо каждому из вас за то, сегодня вы стали участниками важного и нужного дела, помогали этому удивительному месту преобразиться. Не так много в мире подобных зданий, подобных строений, они представляют большую ценность для нас всех», – сказал он.

Конезавод в составе промышленно-усадебного комплекса фон Дервиза в декабре 2018 года был включен в перечень выявленных объектов культурного наследия Рязанской области. Он также является объектом культурного наследия федерального значения. Старожиловский конный завод – единственное крупное хозяйство, занимающееся разведением и выращиванием лошадей русской верховой породы.