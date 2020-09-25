В Рыбинске прошел фестиваль ГТО

25.09.2020, 14:25, Новости

Теги: Спорт

На стадионе «Метеор» прошел первый фестиваль ГТО среди работников спортивных школ и сотрудников департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике. Организаторы намерены сделать фестиваль традиционным.

– В этом году из-за пандемии был отменен праздник День спорта, который традиционно проходит в сентябре. Было принято решение организовать соревнования для сотрудников спортивных школ, а также департамента спорта. К сожалению, все мы вместе редко собираемся, но сегодня такая возможность появилась. Участвуйте, показывайте лучшие результаты, – поприветствовал спортсменов директор департамента по физической культуре, спорту и молодёжной политике Олег Кондратенко.

Участники выполняли по 6 нормативов – силовое упражнение, на гибкость, прыжок в длину, бег на короткую дистанцию, подъем туловища на максимальное количество раз за 1 минуту и стрельба из электронного оружия.

– Мы постарались задействовать сильнейших работников из спортивных школ, которые показывают лучшие результаты. Всего участие приняли 11 команд. Фестиваль получил положительные отзывы от всех участников, в будущем планируем провести зимние состязания, где ключевым нормативом будет бег на лыжах, – рассказал главный специалист отдела по физической культуре и спорту Александр Лебедев.

Лучшей командой по итогам сегодняшнего фестиваля стали сотрудники спортивного комплекса «Метеор». Второе место – у спортивной школы олимпийского резерва «Темп», бронза – у спортивной школы олимпийского резерва №4.

Пресс-служба администрации города Рыбинска