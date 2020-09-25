 

Политолог объяснил, почему Россия не ввела войска на Украину в 2014 году

25.09.2020, 15:23, Разное

Россия весной 2014 года легко могла бы взять под контроль всю территорию Украины, считает эксперт. Но в таком случае Кремлю пришлось бы что-то делать с большим количеством антироссийски настроенных националистов.

Сейчас радикалы являются головной болью президента Украины Владимира Зеленского. Националисты играют заметную роль во внутриполитической жизни страны. Если бы Россия ввела войска на Украину, то сотни и тысячи радикалов мгновенно стали бы проблемой для Кремля.

“Зачем России на своей территории получить полностью нелояльное население в несколько сотен тысяч?” – сказал политолог в интервью порталу “Украина.ру”.

Что касается Донбасса, то Донецкая и Луганская республики в состав Украины не вернутся, уверен Третьяков. По его мнению, для Москвы вопрос признания ДНР и ЛНР уже решенный, единственный вопрос – когда это лучше сделать.

Признать народные республики Донбасса можно и сегодня, считает эксперт. С другой стороны, в Кремле хотят подождать – возможно, произойдут события наподобие тех, что случились перед признанием Абхазии и Южной Осетии, отметил Третьяков.

Он призвал российское руководство увеличить масштабы выдачи российских паспортом жителям Донбасса. В то же время есть опасность, что документы получат скрытые радикалы, которые затем попытаются устроить теракты в России.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил создать “Российскую конфедерацию”. По его мнению, туда нужно включить Белоруссию, ДНР, ЛНР, Абхазию и Южную Осетию.



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