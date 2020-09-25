 

Собянин в подробностях рассказал о новых ограничениях из-за коронавируса в Москве

25.09.2020, 15:23, Разное

Со следующей недели людям старше 65 лет рекомендуют оставаться дома и не выходить на улицу без крайней необходимости. Сергей Собянин уточнил, что штрафовать пожилых граждан за прогулки и занятия физкультурой не будут.

Блокировка социальных карт этой осенью исключена. Мэр выразил надежду, что пожилые люди будут вести себя сознательно и реже ездить на общественном транспорте. Также он напомнил о необходимости носить средства защиты.

В аптеках и магазинах усилят контроль за соблюдением масочного и перчаточного режимов. Если человек появится в помещении без средств защиты, то его могут оштрафовать на пять тысяч рублей.

Мэр назвал целесообразным переход некоторых сотрудников на дистанционный режим работы. По его словам, благодаря “удаленке” этой весной число пассажиров общественного транспорта снизилось, что помогло спасти тысячи жизней.

За последнюю неделю количество госпитализаций москвичей с коронавирусом увеличилось на 30%. Такое заявление сделала заместитель мэра по социальной политике Анастасия Ракова.

По ее словам, за время пандемии правительству Москвы удалось накопить достаточно знаний об опасной болезни, что позволяет держать ситуацию под контролем. Все больницы имеют необходимое медицинское оборудование.



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