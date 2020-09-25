США ввели санкции против иранских судей из-зa казни борца Навида Афкари

25.09.2020, 15:20, Новости дня

США ввели санкции в отношении революционного суда Ирана и нескольких судей в связи с их причастностью к казни молодого борца Навида Афкари.

Госсекретарь Майк Помпео наложил санкции на двух судей из 1 отдела Революционного суда Шираза, а также на три тюрьмы, где, по его словам, широко распространены нарушения прав человека.

Санкции включают замораживание активов и запрет на ведение дел с фигурантами для американских граждан.

По словам Помпео, санкции введены в ответ на дело 27-летнего борца Навида Афкари, который ранее в этом месяце был казнен, несмотря на призывы к помилованию, звучавшие во всем мире, в том числе со стороны президента Дональда Трампа.

Помпео назвал казнь аморальным поступком, который не должен остаться без последствий.

«Соединенные Штаты призывают все страны способствовать привлечению этого режима к ответственности путем введения санкций, подобных тем, о которых было объявлено сегодня», – сказал Помпео.