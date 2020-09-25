Опрос: в мире стали хуже относиться к мигрантам

25.09.2020, 15:20, Новости дня

Новый опрос Gallup показал, что мир стал хуже относиться к мигрантам.

Согласно результатам опроса, наименее приветливы к мигрантам Северная Македония, Венгрия, Сербия и Хорватия. Hо несколько стран Южной Америки также стали заметно менее гостеприимными для мигрантов.

Отношение к мигрантам оценивается по шкале от нуля до девяти, и среднемировой показатель с 2016 по 2019 год снизился с 5,34 до 5,21.

Как рассказала агентству Reuters эксперт Gallup по вопросам миграции Джули Рэй, снижение мирового показателя обусловлено изменениями в странах Латинской Америки.

Показатель Перу упал с 6,33 до 3,61, а в Колумбии число людей, положительно относящихся к мигрантам, сократилось с 61 процента до 29.

В число самых гостеприимных стран попали Канада, Исландия и Новая Зеландия.

По словам Рэй, несмотря на усилия администрации Трампа по ограничению иммиграции, Соединенные Штаты, занимающие в мировом рейтинге шестое место, в целом положительно относятся к мигрантам.