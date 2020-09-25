Актер Туэ Расмуссен ушел из сериала «Ведьмак» из-за пандемии коронавируса

25.09.2020, 15:17, Разное

В микроблогах Instagram и Twitter появилась информация о том, что актер в Туэ Расмуссен вынужден покинуть фэнтези-сериал «Ведьмак» из-за пандемии коронавируса. Работа во втором сезоне для него завершилась из-за ограничений, которые приняла Великобритания в связи с распространением COVID-19.

Датский актер должен был перевоплотиться в Эскеля – друга главного героя «Ведьмака» Геральта. Это ключевой персонаж, поэтому Туэ Расмуссену пришлось отказаться от этой роли. По словам знаменитости, из-за коронавируса был перестроен график съемок, который оказался для него неприемлемым на данный момент. Сведений о том, кто именно заменит актера во втором сезоне фэнтези-сериала, пока нет.

Согласно данным издания Inforeactor, 34-летний уроженец Дании прославился после съемок картин «Стрелок» и «Пока я живу». Стало известно, что Туэ Расмуссен вместо «Ведьмака» отдал предпочтение боевику «Форсаж-9». Новую часть франшизы о спецагентах и любителях автомобилей зрители увидят в следующем году.